Rating Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior Jadi Penyelamat Selecao

JawaPos.com - Brasil harus puas mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko di Stadion MetLife. Hasil tersebut membuat Carlo Ancelotti memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama setelah Selecao tampil kurang meyakinkan pada babak pertama.

Maroko tampil lebih agresif sejak menit awal dan membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan tinggi Singa Atlas berkali-kali mengekspos lini belakang Selecao yang sedang dilanda masalah cedera.

Gol Ismael Saibari pada menit ke-21 sebenarnya tidak terlalu mengejutkan melihat jalannya pertandingan. Namun, gol tersebut justru membangunkan Brasil. Sebelas menit kemudian, Vinicius Junior menunjukkan kualitasnya dengan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan Yassine Bounou untuk menyamakan kedudukan.

Baca Juga:Maroko Berhasil Manfaatkan Kelemahan Timnas Brasil Meski Gagal Meraih Kemenangan

Brasil tampil lebih baik selepas turun minum dan mendominasi jalannya babak kedua. Sayangnya, berbagai peluang gagal dimaksimalkan menjadi gol kemenangan. Bahkan tambahan waktu 10 menit pun tak cukup bagi tim asuhan Ancelotti untuk mengamankan tiga poin.

Meski hasil ini jauh dari ideal, Brasil masih optimistis bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Haiti dan Skotlandia di dua pertandingan berikutnya.

Vinicius Junior Akhirnya Menjawab Kritik Salah satu sorotan terbesar sebelum turnamen adalah performa Vinicius Junior bersama tim nasional Brasil. Bintang Real Madrid itu kerap dianggap gagal menampilkan kualitas terbaiknya saat mengenakan jersey Selecao.

Baca Juga:Empat Kisah Besar yang Mengiringi Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026

Namun di laga pembuka melawan lawan terkuat di Grup C, Vinicius justru tampil sebagai pembeda. Penampilannya tidak sempurna. Achraf Hakimi beberapa kali mampu mematahkan pergerakannya, dan ada momen ketika sang winger terlalu mudah kehilangan bola.

Akan tetapi, gol penyeimbang yang ia cetak menjadi pembuktian bahwa dirinya bisa menjadi sosok penting bagi Brasil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Selecao tak bisa terus bergantung pada Vinicius seorang. Jika ingin melangkah jauh, para pemain lain harus mulai memberikan kontribusi yang lebih besar.