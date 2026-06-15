Rating Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior Jadi Penyelamat Selecao

Brasil dan Maroko bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026. Vinicius Junior menyelamatkan Selecao. (Instagram/@vinijr)
JawaPos.com - Brasil harus puas mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko di Stadion MetLife. Hasil tersebut membuat Carlo Ancelotti memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama setelah Selecao tampil kurang meyakinkan pada babak pertama.
Maroko tampil lebih agresif sejak menit awal dan membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan tinggi Singa Atlas berkali-kali mengekspos lini belakang Selecao yang sedang dilanda masalah cedera.
Gol Ismael Saibari pada menit ke-21 sebenarnya tidak terlalu mengejutkan melihat jalannya pertandingan. Namun, gol tersebut justru membangunkan Brasil. Sebelas menit kemudian, Vinicius Junior menunjukkan kualitasnya dengan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan Yassine Bounou untuk menyamakan kedudukan.
Brasil tampil lebih baik selepas turun minum dan mendominasi jalannya babak kedua. Sayangnya, berbagai peluang gagal dimaksimalkan menjadi gol kemenangan. Bahkan tambahan waktu 10 menit pun tak cukup bagi tim asuhan Ancelotti untuk mengamankan tiga poin.
Meski hasil ini jauh dari ideal, Brasil masih optimistis bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Haiti dan Skotlandia di dua pertandingan berikutnya.
Salah satu sorotan terbesar sebelum turnamen adalah performa Vinicius Junior bersama tim nasional Brasil. Bintang Real Madrid itu kerap dianggap gagal menampilkan kualitas terbaiknya saat mengenakan jersey Selecao.
Namun di laga pembuka melawan lawan terkuat di Grup C, Vinicius justru tampil sebagai pembeda. Penampilannya tidak sempurna. Achraf Hakimi beberapa kali mampu mematahkan pergerakannya, dan ada momen ketika sang winger terlalu mudah kehilangan bola.
Akan tetapi, gol penyeimbang yang ia cetak menjadi pembuktian bahwa dirinya bisa menjadi sosok penting bagi Brasil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Selecao tak bisa terus bergantung pada Vinicius seorang. Jika ingin melangkah jauh, para pemain lain harus mulai memberikan kontribusi yang lebih besar.
Kiper
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa