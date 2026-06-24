Negosiasi Kontrak Baru Vinicius Jr Mandek, Real Madrid Siapkan Opsi Lain Setelah Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Saga Vinicius Jr semakin melambat, Real Madrid dikabarkan akan mulai pertimbangkan opsi lain jika gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru untuk sang bintang pada negosiasi berikutnya. Hal itu dijadwalkan berlangsung setelah Piala Dunia 2026.

Hingga saat ini, masa Vinicius sebagai pemain Real Madrid akan berakhir dalam setahun ke depan, dengan negosiasi perpanjangan kontrak yang diminta selalu menemui jalan buntu sejak pertengahan musim lalu.

Masa depan winger berusia 25 tahun tersebut telah menjadi kesibukan tersendiri bagi manajemen klub asal ibu kota Spanyol. Dia tetap menjadi salah satu bintang terbesar Los Blancos dan terus menjadi kunci kesuksesan tim dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara, baik dari sisi bintang asal Brasil ini maupun presiden Madrid, Florentino Perez secara konsisten memberikan sinyal positif tentang perpanjangan kontrak, walau belum terealisasi.

“Saya ingin dia (Vinicius) tetap tinggal selamanya (di Madrid). Dia telah memenangkan dua Liga Champions terakhir untuk kami dan dia sangat cocok dengan klub. Tahukah Anda siapa yang tidak menyukainya? Mereka yang bukan penggemar Real Madrid,” ujar Perez soal Vinicius.

Dari pihak sang pemain juga terus-menerus memberi sinyal untuk menetap di Santiago Bernabeu setelah berbagai rumor kepergian Vinicius dari Spanyol karena kontrak barunya tak kunjung rampung.

“Saya tidak pernah membayangkan diri saya jauh dari Real Madrid. Saya memanfaatkan setiap momen yang saya habiskan di sini karena ini adalah klub impian saya,” kata Vinicius Jr pada Mei lalu.

“Saya menikmati setiap momen (saat berseragam Real Madrid), saya ingin terus bermain di sini seumur hidup saya, tetapi saya juga tidak terburu-buru untuk memperbarui kontrak saya,” lanjut dia.