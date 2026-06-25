Vinicius Junior Samai Catatan Ronaldo Nazario dan Rivaldo, Pertanda Brasil Juara Piala Dunia 2026?

JawaPos.com - Vinicius Junior resmi samai catatan dua pendahulunya di Timnas Brasil, Ronaldo Nazario dan Rivaldo dengan mampu mencetak gol di setiap laga fase grup Piala Dunia setelah mencetak dua gol ke gawang Skotlandia pada laga ketiga grup C, Kamis (25/6) pagi waktu Indonesia.

Vini mencetak gol pada menit ke-7 dan 45+3, sebelum dilengkapi Matheus Cunha pada menit ke-60. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia membuat Brasil mengunci status juara grup C dengan tujuh poin, unggul selisih gol dari Maroko dengan poin yang sama.

Secara keseluruhan, winger Real Madrid tersebut sudah mengoleksi empat gol setelah sebelumnya pada laga melawan Maroko dan Haiti masing-masing mengemas satu gol.

Rekor selalu mencetak gol di tiga laga fase grup Piala Dunia, membuat Vini sejajar dengan para legenda tim Samba yang juga melakukan hal serupa yakni Jairzinho (Piala Dunia 1970), Romario (Piala Dunia 1994), Ronaldo dan Rivaldo (Piala Dunia 2002). Menariknya, di tiga edisi tersebut, Brasil sukses keluar sebagai juara di akhir turnamen.

Kini, dengan catatan mentereng tersebut, Brasil pun berharap tuah yang sama untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia selama 24 tahun. Mampukah Vinicius Junior mengikuti jejak para pendahulunya menyempurnakan rekor dengan meraih gelar juara Piala Dunia 2026?

Torehan Gol Vinicius Junior di Piala Dunia 2026 Brasil vs Maroko: 1 Gol

Brasil vs Haiti: 1 Gol dan 2 Assist

Brasil vs Skotlandia: 2 Gol