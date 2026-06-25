Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 25 Juni 2026 | 18.27 WIB

Vinicius Junior Samai Catatan Ronaldo Nazario dan Rivaldo, Pertanda Brasil Juara Piala Dunia 2026?

Vinicius Junior samai catatan Ronaldo, Rivaldo, Romario, dan Jairzinho dengan selalu mencetak gol di laga fase grup Piala Dunia (Instagram.com/@vinijr) - Image

Vinicius Junior samai catatan Ronaldo, Rivaldo, Romario, dan Jairzinho dengan selalu mencetak gol di laga fase grup Piala Dunia (Instagram.com/@vinijr)

JawaPos.com - Vinicius Junior resmi samai catatan dua pendahulunya di Timnas Brasil, Ronaldo Nazario dan Rivaldo dengan mampu mencetak gol di setiap laga fase grup Piala Dunia setelah mencetak dua gol ke gawang Skotlandia pada laga ketiga grup C, Kamis (25/6) pagi waktu Indonesia. 

Vini mencetak gol pada menit ke-7 dan 45+3, sebelum dilengkapi Matheus Cunha pada menit ke-60. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia membuat Brasil mengunci status juara grup C dengan tujuh poin, unggul selisih gol dari Maroko dengan poin yang sama. 

Secara keseluruhan, winger Real Madrid tersebut sudah mengoleksi empat gol setelah sebelumnya pada laga melawan Maroko dan Haiti masing-masing mengemas satu gol. 

Rekor selalu mencetak gol di tiga laga fase grup Piala Dunia, membuat Vini sejajar dengan para legenda tim Samba yang juga melakukan hal serupa yakni Jairzinho (Piala Dunia 1970), Romario (Piala Dunia 1994), Ronaldo dan Rivaldo (Piala Dunia 2002). Menariknya, di tiga edisi tersebut, Brasil sukses keluar sebagai juara di akhir turnamen.

Kini, dengan catatan mentereng tersebut, Brasil pun berharap tuah yang sama untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia selama 24 tahun. Mampukah Vinicius Junior mengikuti jejak para pendahulunya menyempurnakan rekor dengan meraih gelar juara Piala Dunia 2026?

Torehan Gol Vinicius Junior di Piala Dunia 2026

Brasil vs Maroko: 1 Gol

Brasil vs Haiti: 1 Gol dan 2 Assist

Brasil vs Skotlandia: 2 Gol

Klasemen Akhir Grup C Piala Dunia 2026

  1. Brasil 7 poin (Lolos 32 Besar)
  2. Maroko 7 poin (Lolos 32 Besar)
  3. Skotlandia 3 poin
  4. Haiti 0 poin (Eliminasi)

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Negosiasi Kontrak Baru Vinicius Jr Mandek, Real Madrid Siapkan Opsi Lain Setelah Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Negosiasi Kontrak Baru Vinicius Jr Mandek, Real Madrid Siapkan Opsi Lain Setelah Piala Dunia 2026

Kamis, 25 Juni 2026 | 03.50 WIB

Rating Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior Jadi Penyelamat Selecao - Image
Piala Dunia 2026

Rating Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior Jadi Penyelamat Selecao

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.10 WIB

Timnas Brasil vs Maroko Berakhir Imbang, Vinicius Junior Akui Belum Tampil Seratus Persen - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Brasil vs Maroko Berakhir Imbang, Vinicius Junior Akui Belum Tampil Seratus Persen

Selasa, 16 Juni 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore