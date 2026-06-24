Prediksi Susunan Pemain Timnas Kanada vs Swiss: Cyle Larin Siap Main Agresif!

JawaPos.com - Cyle Larin ingin tim nasional Kanada bermain agresif saat menghadapi Swiss. Laga Grup B Piala Dunia 2026 tersebut bakal dimainkan di BC Place, Kamis (25/6) pukul 02.00 WIB.

Menghadapi Swiss dan bersaing memperebutkan juara grup menjadi salah satu harapan dari Cyle Larin. Dia sudah membayangkan terjadinya hal tersebut karena timnas Kanada memiliki kualitas.

"Untuk menghadapi Swiss dalam posisi untuk memenangkan grup, saya rasa kami selalu mengharapkan itu. Saya rasa, tim ini selalu memperkirakan akan berada di posisi ini, mengingat kualitas dan bakat yang kami miliki. Saya rasa kami selalu memperkirakan akan berada di posisi ini," kata Cyle Larin yang dikutip dari laman CTV News, Rabu (24/6).

Penyerang 31 tahun tersebut ingin timnas Kanada melanjutkan momentum kemenangan. Menurut Larin, timnya bermain sangat baik saat membantai Qatar dengan skor 6-0.

"Saya rasa kita sedang berada di momen yang tepat. Kita hanya perlu terus melakukan apa yang telah kita lakukan di pertandingan terakhir dan beberapa pertandingan terakhir. Saya rasa semuanya berjalan lancar saat melawan Qatar, dan kita harus mempertahankan momentum itu dan terus berjuang. Saya rasa para pemain sudah siap dan siap untuk tampil," ujar Larin.

Bermain agresif sepertinya merupakan cara yang sesuai untuk mengalahkan Swiss. Selain itu, Larin ingin timnas Kanada tidak memberikan waktu yang lama untuk tim lawan menguasai bola.

"Saya rasa kita masih perlu mempertahankan cara kita yang sama. Tetap seperti biasa, agresif, dan pastikan kita tidak memberi mereka waktu untuk menguasai bola. Namun, jika saya merasa kita bisa menekan mereka dengan ketat, bermain agresif, dan tidak memberi mereka waktu untuk menguasai bola, itu akan memaksa mereka untuk mengambil keputusan, dan jika kita melakukan itu, saya merasa kita memiliki peluang bagus," jelas pemain Southampton tersebut.

Selain itu, pujian diberikan Larin kepada Granit Xhaka. Menurutnya, kapten Swiss tersebut merupakan gelandang yang cerdas dan bisa mengendalikan permainan.