Prediksi Swiss vs Kanada, Pertarungan Strategi dan Mentalitas dalam Merebutan Puncak Klasemen Grup B

JawaPos.com - Swiss dan Kanada akan saling berhadapan pada laga terakhir Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Kamis (25/6/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menarik pada fase grup karena kedua tim masih sama-sama berpeluang menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Baik Swiss maupun Kanada datang dengan modal yang sangat positif. Keduanya mengoleksi poin yang sama setelah dua pertandingan pertama, sementara posisi Kanada di puncak klasemen saat ini hanya ditentukan oleh keunggulan selisih gol.

Situasi tersebut membuat laga ini diprediksi berlangsung terbuka namun tetap penuh kehati-hatian karena hasil akhir akan sangat menentukan perjalanan kedua tim di babak berikutnya.

Swiss menunjukkan konsistensi yang patut diapresiasi sepanjang beberapa bulan terakhir. Tim asuhan Murat Yakin tampil disiplin dan jarang kehilangan kendali permainan.

Kemenangan telak 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan sebelumnya menjadi bukti bahwa Swiss tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu tampil efektif ketika mendapatkan ruang untuk menyerang.

Salah satu kekuatan utama Swiss terletak pada keseimbangan permainan mereka. Di lini tengah, Granit Xhaka masih menjadi sosok sentral yang mengatur ritme permainan.

Pengalaman dan kemampuannya membaca pertandingan membuat Swiss mampu menjaga kontrol bola dalam berbagai situasi.