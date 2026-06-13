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Andika Rachmansyah
Sabtu, 13 Juni 2026 | 17.09 WIB

Profil Cyle Larin: Penyelamat Kanada dari Kekalahan Lawan Bosnia Herzegovina

Pemain Kanada, Cyle Larin. (FIFA) - Image

Pemain Kanada, Cyle Larin. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Kanada bermain imbang melawan Bosnia Herzegovina dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026. Nama Cyle Larin cukup menyita perhatian setelah menyelamatkan skuad The Canucks -julukan Timnas Kanada- dari kekalahan dalam laga tersebut.

Sebagai tuan rumah, Kanada harus puas bermain imbang 1-1 kontra Bosnia Herzegovina di Stadion Toronto, Toronto, Kanada, Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB. Meski tampil di hadapan publiknya sendiri, The Canucks kesulitan menembus pertahanan lawan dalam laga tersebut.

Kanada bahkan harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-21 lewat gol yang dicetak Jovo Lukic. Tim polesan Jesse Marsch itu baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-78 berkat gol Cyle Larin.

Menariknya, Cyle Larin baru masuk ke lapangan pada menit ke-76 dengan menggantikan Tani Oluwaseyi. Artinya, striker berusia 31 tahun itu hanya butuh waktu dua menit saja untuk menjebol gawang Bosnia Herzegovina.

Gol Spesial Bagi Cyle Larin

Pasca pertandingan, Cyle Larin, mengaku sangat senang bisa mencetak gol sekaligus menyelamatkan Kanada dari kekalahan lawan Bosnia Herzegovina. Pemain yang kini merumput bersama Southampton itu turut mengingatkan kepada seluruh pemain The Canucks untuk berjuang habis-habisan, mengingat mereka bermain di hadapan publiknya sendiri.

“Ini sangat spesial bagi saya. Saya datang dengan siap untuk membantu tim. Saya percaya gol itu akan datang. Saya selalu mencetak gol ketika Kanada membutuhkan saya, dan itu selalu saya lakukan,” kata Cyle Larin, dipetik dari laman resmi FIFA, Sabtu (13/6/2026).

“Saya ingin bermain di setiap pertandingan. Saya sudah bekerja keras bersama klub untuk bisa tampil di setiap laga, tetapi terkadang ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kami hanya harus tetap fokus. Kami akan bermain di kandang sendiri dan harus terus mendorong batas kemampuan kami,” sambungnya.

Salah Satu Mesin Gol Kanada

Sebagian orang mungkin lebih mengenal sosok Jonathan David sebagai mesin gol Kanada. Faktanya, striker Juventus itu memang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah The Canucks dengan kontribusi 39 gol.

Meski demikian, Cyle Larin juga merupakan salah satu mesin gol yang dimiliki Kanada. Sejak menandai debutnya pada 2014, striker berpostur 188 cm itu total sudah mencatat 31 gol untuk The Canucks.

Editor: Banu Adikara
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