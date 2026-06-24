Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Dunia! Jadi Pemain Pertama yang Selalu Cetak Gol di 6 Edisi Piala Dunia

Golnya ke gawang Uzbekistan di Piala Dunia 2026 membuat Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola pertama yang selalu mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berbeda. (Dok. Instagram/@portugal)
Gol tersebut membuat pemain berusia 41 tahun itu menjadi pesepak bola pertama yang selalu mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berbeda, sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain mana pun sebelumnya.
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Prestasi itu semakin mengukuhkan status Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Di usia yang sudah memasuki kepala empat, dia masih mampu menjadi pembeda bagi Portugal dalam turnamen paling bergengsi di level internasional.
Cristiano Ronaldo hanya membutuhkan waktu enam menit sejak pertandingan dimulai untuk mencatatkan namanya di papan skor saat Portugal menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026.
Gol tersebut lahir melalui tembakan kaki kanan yang terukur setelah menerima umpan silang akurat dari Joao Cancelo. Bola meluncur mulus ke gawang Uzbekistan dan langsung memicu perayaan besar dari para pemain Portugal.
Gol cepat itu tidak hanya membuka keunggulan bagi Selecao das Quinas. Momen tersebut juga menjadi penanda lahirnya rekor baru dalam sejarah Piala Dunia yang sangat sulit disamai pemain lain.
Berdasarkan catatan FIFA, Cristiano Ronaldo selalu mencetak setidaknya satu gol dalam setiap edisi Piala Dunia yang diikutinya sejak debut pada 2006.
Rangkaian tersebut dimulai pada Piala Dunia 2006 di Jerman, kemudian berlanjut pada 2010 di Afrika Selatan, 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, dan kini 2026 di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko.
Konsistensi tersebut menjadi pencapaian luar biasa mengingat rentang waktunya mencapai dua dekade. Tidak banyak pemain yang mampu tampil dalam enam edisi Piala Dunia, apalagi tetap produktif mencetak gol di setiap turnamen.
Faktor usia juga membuat rekor ini semakin istimewa. Pada usia 41 tahun, Ronaldo masih mampu bersaing di level tertinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi tim nasional Portugal.
Rekor yang dicatat Ronaldo juga membuatnya berada selangkah di depan rival abadinya, Lionel Messi, dalam statistik yang sangat spesifik ini.
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