Gagal di Real Madrid, Alvaro Arbeloa Berpeluang Bangun Karier Baru bersama Fulham

Penampilan pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (Istimewa)
JawaPos.com – Mantan pelatih kepala Real Madrid, Alvaro Arbeloa dikabarkan semakin dekat dalam penyelesaian kesepakatan untuk mengambil alih posisi pimpinan ruang ganti salah satu klub kuda hitam Liga Inggris, yaitu Fulham.
Juru taktik berusia 43 tahun ini sangat dihormati berkat kiprah manajerialnya bersama akademi Real Madrid, La Fabrica, tetapi reputasinya tercoreng selama empat bulan yang melelahkan saat memimpin tim senior di Santiago Bernabeu.
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Hal itu menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya akhir musim 2025/2026, 12 bulan sebelum kontraknya habis. Tetapi, kini Arbeloa akan segera mendapat pekerjaan baru yang lebih menantang dengan datang ke liga paling kompetitif, terlebih untuk menangani tim papan tengah seperti Fulham.
“Pembicaraan antara Fulham dan Arbeloa telah dimulai sejak awal Juni, kedua pihak sedang berupaya untuk menyelesaikan kesepakatan untuk membawa sang pelatih ke Craven Cottage sebagai pengganti Marco Silva, yang hengkang melatih Benfica,” tulis laporan The Athletic.
Pengalaman yang didapat oleh Arbeloa saat ditunjuk menggantikan Xabi Alonso di Madrid sangat krusial untuk menambah jam terbangnya menangani tim senior. Tentu mengejutkan bahwa ia langsung disodori kontrak saat itu.
Namun, selama masa kepemimpinannya, keadaan di Bernabeu mulai memburuk, bahkan raja Eropa yang meraih mahkota 15 kali tersebut harus mengulang musim hampa tanpa trofi. Inilah yang menjadi penyebab utama didepaknya Arbeloa pada akhir musim lalu.
Performa Los Blancos yang tidak konsisten dan kurangnya disiplin di ruang ganti terbukti menjadi masalah serius. Untungnya bagi Arbeloa, ia bukanlahsatu-satunya kambing hitam dalam kemuraman di ibu kota Spanyol.
Karena semua keburukan yang terjadi pada Real Madrid berawal dari era Xabi Alonso juga. Yang paling menonjol adalah beratnya mengelola ego jajaran pemain bintang di dalam dan luar lapangan, dan hal ini tampaknya menjadi ujian berat bagi seorang pelatih pemula, seperti Arbeloa.
Meski pria kelahiran Salamanca itu menunjukkan potensi yang signifikan, ia jelas belum siap untuk posisi bergengsi memimpin klub sebesar Madrid. Hanya sedikit manajer yang mampu melakukan lompatan dari akademi ke tim utama, di antaranya adalah nama besar seperti Pep Guardiola dan Zinedine Zidane.
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Dan kini Arbeloa telah mendapat kesempatan yang sangat ia butuhkan untuk terus mengasah potensi menjadi pelatih hebat, tawaran dari Fulham bisa menjadi ajang mencari pengalaman, apalagi bertarung di kompetisi paling kompetitif seperti Liga Inggris.
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