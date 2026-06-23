Susunan Pemain Portugal vs Uzbekistan: Buntu di Laga Perdana, CR7 Tetap Jadi Starter!

Cristiano Ronaldo tetap diandalkan sebagai ujung tombak Portugal. Di laga kedua ini, Portugal akan bersua Uzbekistan. (ig @cristiano)
JawaPos.com - Portugal mengandalkan Cristiano Ronaldo, Joao Felix dan Pedro Neto di lini depan saat menghadapi Uzbekistan dalam laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat pada Selasa.
Pelatih Roberto Martinez memilih formasi 4-2-3-1 untuk mengincar kemenangan perdana setelah kurang maksimal pada pertandingan sebelumnya.
Criatiano Ronaldo alias CR7 tetap akan memimpin lini depan Portugal dengan dukungan kreativitas Bruno Fernandes dari lini kedua.
Di sektor sayap, Portugal mengandalkan kecepatan Pedro Neto dan kemampuan Joao Felix dalam membuka ruang dan menciptakan peluang.
Kehadiran trio tersebut diharapkan membongkar pertahanan rapat Uzbekistan yang dikenal disiplin.
Lini tengah Portugal dipercayakan kepada duet Joao Neves dan Vitinha. Keduanya bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus mendistribusikan bola ke area serang.
Sementara itu, lini belakang diperkuat kapten Ruben Dias yang berpasangan dengan Renato Veiga di jantung pertahanan. Joao Cancelo dan Nuno Mendes mengisi posisi bek sayap, sedangkan Diogo Costa tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.
Di sisi lain, pelatih Uzbekistan Fabio Cannavaro menerapkan formasi 3-4-3 dengan mengandalkan serangan balik cepat.
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