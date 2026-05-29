Roberto Martinez Yakin Cristiano Ronaldo Bisa Tampil di Piala Dunia 2030 Selama Belum Ada Kata Pensiun

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Portugal Roberto Martinez menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan kemungkinan Cristiano Ronaldo tampil di Piala Dunia 2030, meski usianya akan menginjak 45 tahun. Pernyataan itu disampaikan Martinez di tengah spekulasi mengenai masa depan Ronaldo bersama Timnas Portugal.

Pasalnya, hingga saat ini sang megabintang belum memberikan sinyal terkait kapan akan pensiun. Ronaldo sendiri dipastikan akan mencatatkan sejarah dengan tampil dalam Piala Dunia keenamnya pada Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara. Ronaldo pun akan kembali menjadi kapten tim.

Ketika ditanya mengenai peluang Ronaldo bermain di edisi 2030, Martinez dengan tegas menyatakan bahwa sang pemain layak mendapat kesempatan. “Tidak seorang pun seharusnya meragukannya. Dia (Ronaldo) telah mendapatkannya,” ujar Martinez dalam wawancara dengan Cadena Ser.

Sejak melakukan debut bersama tim nasional Portugal pada 2003, Ronaldo telah mencatatkan rekor luar biasa. Ronaldo menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak (226 caps) dan tercatat sebagai pencetak gol terbanyak (143 gol) untuk tim nasional pria. Selain itu, Ronaldo juga menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di lima edisi Piala Dunia berbeda.

Martinez menilai Ronaldo sebagai sosok panutan bagi generasi muda. “Kami ingin bisa mewariskan model Cristiano Ronaldo kepada semua pemain muda di Portugal, karena dia adalah role model,” kata Martinez dikutip dari ESPN.

Pada usia 41 tahun, Ronaldo juga masih menunjukkan performa impresif dengan mencetak 28 gol dan membantu Al Nassr meraih gelar Liga Pro Arab Saudi. Gelar itu menjadi trofi liga pertamanya sejak bergabung dengan klub Arab Saudi itu pada 2022.

Menurut Martinez, salah satu faktor utama yang membuat Ronaldo tetap kompetitif ialah mentalitasnya yang berbeda dibandingkan pemain lain. Martinez menilai Ronaldo tidak bermain semata-mata untuk mengejar gelar, melainkan didorong oleh rasa lapar untuk terus berkembang. “Cristiano tidak ditentukan oleh apa yang dia makan, tetapi oleh rasa lapar yang dia miliki. Apa pun yang dia menangkan, keesokan harinya dia tetap memiliki keinginan yang sama untuk berkembang,” jelas Martinez.

Sang pelatih juga menambahkan bahwa banyak pemain yang kehilangan motivasi setelah meraih kesuksesan besar seperti Liga Champions atau Ballon d’Or. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Ronaldo. “Saya telah bekerja dengan banyak pemain yang setelah memenangkan trofi besar kehilangan semangatnya. Apa yang kami lihat pada Ronaldo adalah contoh mentalitas yang berbeda,” lanjutnya.