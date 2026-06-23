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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 24 Juni 2026 | 06.03 WIB

Michael Olise Dikabarkan Konsumsi Snus, Foto dari Ruang Ganti Prancis Picu Perdebatan

Michael Olise (Bein Sports) - Image

Michael Olise (Bein Sports)

JawaPos.com - Nama Michael Olise tengah menjadi perbincangan setelah sebuah foto yang disebut berasal dari ruang ganti Timnas Prancis beredar luas di media sosial. Dalam gambar tersebut terlihat sebuah kotak Snus yang dikaitkan dengan pemain berusia 24 tahun tersebut.

Snus merupakan produk tembakau lembap yang berasal dari Swedia. Cara penggunaannya berbeda dengan rokok karena tidak dibakar. 

Produk ini dikonsumsi dengan menempatkan kantong kecil berisi tembakau dan nikotin di antara gusi serta bibir bagian atas.

Menurut berbagai laporan yang beredar, Olise telah diketahui menggunakan Snus sejak masih membela Crystal Palace di Liga Inggris. 

Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari sang pemain mengenai foto yang beredar maupun dugaan penggunaan produk tersebut selama membela Timnas Prancis.

Keberadaan Snus di kalangan atlet profesional sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, produk ini cukup populer di sejumlah negara Eropa, terutama di lingkungan olahraga.

Michael Olise diduga menggunakan Snus. (istimewa)

Beberapa pengguna meyakini kandungan nikotin di dalamnya dapat membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kewaspadaan saat bertanding.

Meski demikian, manfaat tersebut masih menjadi perdebatan. Sejumlah pakar kesehatan menilai nikotin memang dapat memberikan efek stimulasi dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki risiko ketergantungan jika digunakan secara rutin.

Editor: Edi Yulianto
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