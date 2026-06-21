Real Madrid Bantah Telah Melakukan Kontak dengan Michael Olise di Tengah Rumor Transfer

Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com - Real Madrid membantah kabar yang menyebut mereka telah melakukan kontak dengan pemain Bayern Munich, Michael Olise, terkait kemungkinan transfer ke Santiago Bernabéu.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (21/6), klub asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa tidak ada komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan Olise, perwakilan sang pemain, atau pihak yang berada di sekitarnya.
Pernyataan ini dikeluarkan Madrid setelah rumor mengenai ketertarikan mereka terhadap winger asal Prancis itu semakin berkembang.
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Rumor transfer Olise muncul setelah Real Madrid dikabarkan mencari pemain bintang baru untuk memperkuat skuad setelah dua musim tanpa meraih trofi besar. Klub sebelumnya disebut memiliki ketertarikan terhadap penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, tetapi upaya itu tidak berhasil.
Meski demikian, Madrid menegaskan bahwa mereka belum mengambil langkah untuk mendatangkan Olise dari Bayern Munich.
Ketertarikan terhadap Olise dianggap wajar karena pemain berusia muda itu tampil luar biasa bersama Bayern pada musim 2025-2026.
Olise mencatatkan 34 kontribusi gol di Bundesliga dengan rincian 15 gol dan 19 assist, menjadikannya salah satu pemain sayap paling produktif di kompetisi tersebut. Ia juga berperan penting dalam keberhasilan Bayern meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal.
Melalui pernyataan resminya, Real Madrid menegaskan hubungan baik dengan Bayern Munich tetap menjadi prioritas dan menghormati kebijakan transfer antarklub. Madrid menyebut kedua klub memiliki sejarah panjang dalam membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, kerja sama, serta rasa saling menghormati.
Klub ibu kota Spanyol itu juga menyesalkan munculnya spekulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.
Sementara itu, Michael Olise tetap menunjukkan performa impresif di level internasional bersama tim nasional Prancis. Ia memberikan assist penting untuk Kylian Mbappé dalam kemenangan Prancis atas Senegal pada laga pembuka Piala Dunia.
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