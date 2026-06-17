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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 17 Juni 2026 | 21.20 WIB

Cetak Brace untuk Timnas Prancis, Kylian Mbappe Ungkap Mudahnya Kerja Sama dengan Michael Olise

Kylian Mbappe setelah cetak gol ke gawang Senegal. (Dok. Kylian Mbappe) - Image

Kylian Mbappe setelah cetak gol ke gawang Senegal. (Dok. Kylian Mbappe)

JawaPos.com - Kylian Mbappe mengungkapkan kerja samanya dengan Michael Olise setelah timnas Prancis mengalahkan Senegal di piala dunia. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Rabu (17/6).

Penyerang Real Madrid tersebut berhasil mencetak dua gol pada menit ke-66 dan 90+6. Menariknya, brace Kylian Mbappe pada laga piala dunia lawan Senegal merupakan assist dari Michael Olise.

Kerja sama Michael Olise dan Kylian Mbappe tidak membutuhkan waktu lama. Mereka sudah menemukan cara untuk bisa membobol gawang lawan.

"Tidak, saya rasa tidak butuh waktu lama. Anda harus memahami bahwa ini Piala Dunia dan tidak ada yang membiarkan diri mereka diperlakukan semena-mena, tidak ada yang hanya menonton Anda bermain. Terserah kita untuk menemukan formula yang tepat, pola yang tepat untuk mencoba mencetak gol," kata Kylian Mbappe yang dikutip L'Equipe, Rabu (17/6).

Kapten timnas Prancis tersebut mengungkapkan bahwa bekerja sama dengan Olise sangat mudah. Sebab, pemain Bayern Munchen tersebut selalu melihat pergerakannya di lini depan, meski terkadang bola tidak sampa kepada Mbappe.

"Bermain dengan Michael sangat mudah; dia adalah pemain yang selalu mengangkat kepalanya. Anda selalu harus mencoba memberinya pilihan. Dia selalu ingin bermain ke depan, untuk melayani rekan setimnya, jadi saya tahu dia akan melihat saya setiap kali saya bergerak, meskipun terkadang bola tidak sampai kepada saya," jelas Mbappe.

Memenangkan laga perdana, diakui Mbappe memberikan ketenangan bagi dirinya dan timnas Prancis. Fokus mereka selanjutnya adalah mengalahkan Irak pada 23 Juni agar bisa lolos ke babak selanjutnya.

"Memenangkan pertandingan pertama ini akan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, akan membawa ketenangan pikiran, dan kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Irak dan mencoba memenangkannya karena jika kami menang, kami bisa lolos kualifikasi," ucap Mbappe.

Di Grup I, timnas Prancis bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Tim asuhan Didier Deschamps tersebut punya poin yang sama dengan Norwegia sebagai pemuncak klasemen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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