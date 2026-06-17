Profil Michael Olise! Man of the Match Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026

Michael Olise merayakan kemenangan Prancis atas Senegal setelah terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan pada laga perdana Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Timnas Prancis membuka kiprah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal pada Rabu (17/6/2026) dini hari WIB.
Di tengah sorotan terhadap Kylian Mbappe yang mencetak dua gol, Michael Olise tampil sebagai pembeda dan terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan berkat kontribusinya dalam menghidupkan serangan Les Bleus.
Mengapa Michael Olise Jadi Pemain Terbaik Prancis vs Senegal?
Michael Olise menjadi sosok penting di balik kemenangan Timnas Prancis atas Senegal pada laga perdana Grup J Piala Dunia 2026.
Gelandang serang berusia 24 tahun itu tampil luar biasa terutama pada babak kedua ketika permainan Les Bleus mulai menemukan ritme terbaik.
Pada 45 menit pertama, Olise belum terlalu menonjol karena Prancis kesulitan menembus pertahanan Senegal.
Namun, setelah turun minum, pemain Bayern Munchen tersebut menunjukkan kualitasnya sebagai kreator serangan dengan visi bermain dan kemampuan membaca ruang yang sangat baik.
Momen paling menentukan datang saat Olise mengawali terciptanya gol pertama Kylian Mbappe.
Umpan terobosannya mampu membelah lini belakang Senegal dan membuka jalan bagi sang kapten untuk mencetak gol pembuka yang mengubah jalannya pertandingan.
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