Prediksi Susunan Pemain Timnas Kolombia vs RD Kongo: Serangan Balik Lawan Buat Waspada Davinson Sanchez

JawaPos.com - Keberhasilan RD Kongo menahan imbang Portugal membuat Davinson Sanchez mewaspadainya saat menghadapi tim nasional Kolombia. Laga Grup K Piala Dunia tersebut bakal dimainkan di Estadio Akron, Rabu (24/6) pukul 09.00 WIB.

Davinson Sanchez menekankan bahwa timnas Kolombia akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mewaspadai kecepatan pemain RD Kongo saat melakukan serangan balik.

"Sebagai tim yang mengambil inisiatif, kami harus sangat waspada untuk mencegah serangan cepat. Mereka memiliki pemain-pemain penting untuk serangan balik, dan kami harus siap," kata Davinson Sanchez yang dikutip dari ESPN, Selasa (23/6).

Bermain dengan percaya diri harus diperlihatkan timnas Kolombia di laga besok. Dengan begitu, mereka tetap bisa menjadi pemuncak klasemen sementara Grup K jika berhasil meraih kemenangan.

"Sangat penting bagi lini pertahanan untuk dapat menjaga tim tetap berada di posisi setinggi mungkin di klasemen. Menunjukkan kepercayaan diri dan bermain dengan jelas sejak awal akan sangat penting bagi Kolombia," ujar bek Galatasaray tersebut.

Di sisi lain, Sanchez juga berkomentar tentang tim-tim yang tidak diunggulkan tapi bisa membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi karena kualitas taktik.

"Pertandingan-pertandingan ini sangat ketat, di mana taktik sering kali lebih unggul daripada bakat. Bukan kebetulan bahwa perbedaan antar tim semakin mengecil. Semuanya lebih tegang dan lebih seimbang," pungkas Davinson Sanchez.

Prediksi susunan pemain Kolombia vs RD Kongo Timnas Kolombia dan RD Kongo sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob: