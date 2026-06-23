Prediksi Timnas Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Los Cafeteros Menuju Babak 32 Besar

James Rodriguez pimpin Timnas Kolombia di piala dunia. (instagram @jamesrodriguez10)
JawaPos.com - Kolombia akan menghadapi RD Kongo pada matchday kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Estadio Akron, Zapopan, Rabu (24/6) pagi WIB. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di grup karena mempertemukan tim unggulan Amerika Selatan dengan salah satu kejutan terbesar turnamen sejauh ini.
Bagi timnas Kolombia, kemenangan akan membuka jalan menuju babak 32 besar piala dunia. Sementara itu, RD Kongo berpeluang menciptakan sensasi lain apabila mampu kembali meraih hasil positif setelah sukses menahan Portugal pada laga pembuka.
Los Cafeteros datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 3-1 atas Uzbekistan menjadi modal berharga untuk melanjutkan tren positif mereka di fase grup piala dunia. Pada laga tersebut, timnas Kolombia memperlihatkan kualitas yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka, yakni permainan menyerang yang cepat, kreativitas di lini tengah, serta kemampuan memanfaatkan ruang di area pertahanan lawan.
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Kehadiran Luis Diaz masih menjadi senjata utama Kolombia. Penyerang sayap yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu itu kembali menunjukkan kualitasnya pada pertandingan pertama.
Selain Diaz, Kolombia juga memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja, mulai dari James Rodriguez yang berperan sebagai pengatur serangan hingga Daniel Munoz yang aktif membantu serangan dari sisi kanan.
Meski meraih kemenangan meyakinkan atas Uzbekistan, performa Kolombia belum sepenuhnya sempurna. Tim asuhan Nestor Lorenzo masih beberapa kali kehilangan konsentrasi saat menghadapi tekanan lawan.
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Celah tersebut sempat dimanfaatkan Uzbekistan untuk menciptakan peluang berbahaya. Jika masalah serupa kembali muncul saat menghadapi RD Kongo, Kolombia bisa menghadapi kesulitan yang lebih besar.
Di sisi lain, RD Kongo datang dengan status sebagai salah satu tim yang paling menarik perhatian di Grup K. Hasil imbang 1-1 melawan Portugal menjadi bukti bahwa wakil Afrika tersebut tidak datang ke Piala Dunia hanya sebagai pelengkap.
Dalam pertandingan itu, RD Kongo menunjukkan karakter yang sangat kuat. Mereka rela bermain tanpa banyak penguasaan bola dan fokus menjaga organisasi pertahanan.
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