Prediksi Skor Timnas Kolombia vs RD Kongo: Menanti Kejutan Lain Les Leopards

JawaPos.com - Timnas Kolombia akan menghadapi Republik Demokratik (RD) Kongo pada lanjutan penyisihan Grup K Piala Dunia 2026. Laga ini akan dihelat di Estadio Akron, Guadalajara, Meksiko pada Rabu (24/6) pukul 09.00 WIB.

Timnas Kolombia akan menghadapi tantangan menghadapi Kongo, tim yang tengah dalam motivasi tinggi. Sebelumnya, RD Kongo membuat kejutan dengan menahan imbang timnas Portugal dengan skor 1-1 pada laga perdana grup piala dunia, Kamis (18/1) silam.

Gol tunggal Yoanne Wissa di menit injury time babak pertama memaksa Cristiano Ronaldo Cs harus puas dengan satu poin. Hasil ini sekaligus menjadi poin perdana RD Kongo di ajang Piala Dunia 2026. Berkaca dari kemenangan itu, RD Kongo jelas menjadi ujian berbahaya bagi timnas Kolombia.

Solidnya pertahanan RD Kongo, dengan skema lima bek dan blok rendah, jelas akan menjadi beban pikiran pelatih Kolombia, Nestor Lorenzo.

Sementara itu, Kolombia belum cukup membuktikan taji di edisi kali ini. Kemenangan atas Uzbekistan dengan skor 3-1 di hari yang sama tidak mengejutkan pecinta sepak bola internasional. Sebab Uzbekistan merupakan tim debutan.

Namun demikian, kemenangan tersebut cukup menjadi modal berharga. Sebab satu kemenangan lagi akan membawa Kolombia lolos ke fase gugur. Kolombia merupakan satu-satunya tim yang memperoleh kemenangan di Grup K, menjadikan mereka menduduki puncak klasemen sementara.

Hal ini menjadikan Kolombia sebagai salah satu favorit untuk melenggang ke babak gugur. Dari segi kesiapan tim, kedua kesebelasan tidak memiliki masalah berarti.

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo Sebagaimana laga RD Kongo kontra Portugal, laga ini diperkirakan didominasi oleh Kolombia. Luis Diaz dan kolega akan bersusah payah membongkar pertahanan wakil Afrika ini.