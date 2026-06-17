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Andika Rachmansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 21.14 WIB

Hasil Piala Dunia 2026: Diwarnai Penalti Akhir Laga, Timnas Austria Bungkam Yordania 3-1

Selebrasi pemain timnas Austria saat bungkam Yordania. (FIFA) - Image

Selebrasi pemain timnas Austria saat bungkam Yordania. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Austria menang atas Yordania dengan skor 3-1 di laga pertama Grup J Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Amerika Serikat, Rabu (17/6) pukul 11.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak menit awal. Baik timnas Austria dan Yordania melancarkan serangannya, meski belum ada yang menciptakan peluang emas.

Yordania mengirim ancaman di menit ke-16 lewat tendangan keras Odeh Al-Fakhouri. Namun sayang tendangan tersebut masih bisa ditepis kiper timnas Austria Alexande Schlager.

Timnas Austria berhasil membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-21. Gol keunggulan tim berjulukkan Das Team itu dicetak Romano Schmid lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper Yordania Yazeed Abulaila.

Yordania mencoba untuk merespons gol tersebut. Hanya saja, serangan yang dilancarkan armada Jamal Sellami itu masih kerap putus di sepertiga akhir. Sementara Austria kerap mengancam lewat senjata serangan balik cepat ala Ralf Rangnick.

Meski demikian, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara, Austria unggul 1-0 atas Yordania.

Babak Kedua

Usai turun minum, Yordania berhasil membuat kejutan. Tim berjuluk Al-Nashama itu mencetak gol penyeimbang di menit ke-50 lewat tendangan terukur Ali Olwan yang tak mampu dibendung kiper Austria.

Das Team tampil lebih agresif untuk mencetak gol keunggulannya. Austria pun berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-69 lewat sontekan Marko Aranutovic.

Akan tetapi, gol tersebut dianulir wasit setelah meninjau lewat VAR. Wasit menganulir gol Arnautovic karena bola sudah mengenai tangan Steffan Posch terlebih dahulu, sehingga Austria pun batal unggul.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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