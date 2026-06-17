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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 15.07 WIB

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

Pemain Timnas Austria merayakan gol dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Die Burschen diunggulkan mengalahkan Yordania pada laga pembuka Grup J. (Instagram/@oefb_1904) - Image

Pemain Timnas Austria merayakan gol dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Die Burschen diunggulkan mengalahkan Yordania pada laga pembuka Grup J. (Instagram/@oefb_1904)

JawaPos.com — Timnas Austria akan menghadapi Timnas Yordania pada laga perdana Grup J Piala Dunia 2026, Kamis (17/6/2026) pukul 11.00 WIB.

Pertandingan di San Francisco Bay Area Stadium ini menjadi momen penting bagi kedua tim karena Austria ingin menandai comeback ke Piala Dunia dengan kemenangan, sementara Yordania menjalani debut bersejarah mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia.

Austria datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebaliknya, Yordania masih berupaya menemukan performa terbaik setelah melalui lima laga tanpa kemenangan.

Mengapa Austria Lebih Diunggulkan?

Austria memiliki modal yang jauh lebih meyakinkan dibandingkan Yordania menjelang pertandingan pembuka Grup J.

Tim asuhan Ralf Rangnick tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Dalam periode tersebut, Austria mampu mengalahkan Tunisia 1-0, Korea Selatan 1-0, Ghana 5-1, serta Siprus 2-0. Mereka juga menahan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 1-1 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026.

Konsistensi itu menunjukkan perkembangan signifikan yang dibangun Rangnick sejak menangani tim nasional. Austria juga memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang sudah terbiasa tampil di level tertinggi Eropa.

Kehadiran pemain seperti Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, hingga Konrad Laimer membuat kualitas skuad Austria berada di atas Yordania.

Editor: Edi Yulianto
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