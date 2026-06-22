Bukan Soal Skor, Bukan Soal Menang-Kalah: Merayakan Ruang Kebersamaan Lewat Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 bukan cuma ajang sepak bola empat tahun sekali. Di balik setiap laga-laga besar penuh tensi, ada tradisi nonton bareng, obrolan antarteman, hingga momen kumpul bersama.

Ini menjadikan sepak bola sebagai salah satu ruang sosial terbesar di masyarakat.

Fenomena itu kembali terlihat dalam berbagai aktivitas bertema sepak bola yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta.

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Ratusan masyarakat berkumpul menikmati beragam hiburan, permainan interaktif, hingga pertunjukan budaya yang terinspirasi dari negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat.

Suasana perayaan terasa sejak parade yang menampilkan tarian khas seperti Samba dari Brasil, Flamenco dari Spanyol, dan Tango dari Argentina.

Berbagai aktivitas bertema sepak bola juga disiapkan untuk pengunjung, mulai dari permainan interaktif hingga kompetisi 3-on-3 yang diikuti peserta dari berbagai kalangan.

Kehadiran musisi Tanah Air seperti Souljah dan Rizky Febian semakin menambah semarak suasana, mengubah kawasan acara menjadi ruang pertemuan bagi para pecinta sepak bola dan hiburan.

Presiden Direktur Kalbe Nutritionals, Fanny Kurniati dalam keterangan tertulisnya menilai, sepak bola memiliki kemampuan untuk menghadirkan energi positif sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

"Sepak bola bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga momen yang menghadirkan kebersamaan dan energi positif bagi masyarakat," ujar Fanny.