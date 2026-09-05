Antonio Rudiger Pensiun dari Timnas Jerman, Kini Fokus ke Real Madrid

Antonio Rudiger pensiun dari timnas Jerman setelah mengoleksi 86 caps. Bek Real Madrid itu kini memilih fokus bersama klubnya. @toniruediger/Instagram)
JawaPOs.com - Bek tengah Real Madrid Antonio Rudiger mengakhiri petualangan bersama timnas Jerman setelah lebih dari sedekade (2014–2026).
Rudiger pensiun dari timnas berjuluk Die Mannschaft dengan 86 caps dan pernah tampil dalam tiga kali Piala Dunia (2018, 2022, 2026) maupun tiga edisi Euro (2016, 2020, 2024).
”Setelah beberapa kali merenung, telah tiba waktunya untuk mengakhiri karierku bersama timnas dan membuka jalan untuk generasi muda,” tulis Rudiger dalam pernyataan yang diunggah di akun media sosialnya kemarin (3/9) seperti dikutip Bild.
Selanjutnya, Rudiger akan fokus bersama Real.
”Bagiku, babak baru telah dimulai dan aku akan sepenuhnya fokus pada klubku,” imbuh bek tengah berusia 33 tahun tersebut. Musim ini, Rudiger baru sekali bermain untuk Real di bawah asuhan Jose Mourinho.
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Jawa Pos
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