Antonio Rudiger Pensiun dari Timnas Jerman, Kini Fokus ke Real Madrid

JawaPOs.com - Bek tengah Real Madrid Antonio Rudiger mengakhiri petualangan bersama timnas Jerman setelah lebih dari sedekade (2014–2026).

Rudiger pensiun dari timnas berjuluk Die Mannschaft dengan 86 caps dan pernah tampil dalam tiga kali Piala Dunia (2018, 2022, 2026) maupun tiga edisi Euro (2016, 2020, 2024).

”Setelah beberapa kali merenung, telah tiba waktunya untuk mengakhiri karierku bersama timnas dan membuka jalan untuk generasi muda,” tulis Rudiger dalam pernyataan yang diunggah di akun media sosialnya kemarin (3/9) seperti dikutip Bild.

Selanjutnya, Rudiger akan fokus bersama Real.