Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

Ekuador siap menghadapi Curacao di Piala Dunia 2026. (Ekuador)
JawaPos.com - Ekuador akan menghadapi Curacao pada pertandingan kedua Grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Minggu 21 Juni 2026.
Laga ini menjadi salah satu pertandingan penting bagi kedua tim setelah sama-sama gagal meraih hasil positif pada pertandingan pembuka.
Bagi Ekuador, duel melawan Curacao bukan sekadar pertandingan biasa. Tim asuhan Sebastian Beccacece datang dengan tekanan besar setelah kalah tipis 0-1 dari Pantai Gading pada laga pertama.
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Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan hasil positif yang sebelumnya membuat mereka menjadi salah satu tim Amerika Selatan yang cukup konsisten dalam dua tahun terakhir.
Hasil buruk itu membuat posisi Ekuador di klasemen sementara Grup E menjadi kurang ideal. Dengan persaingan yang ketat dan hanya beberapa pertandingan tersisa di fase grup, kehilangan poin kembali bisa membuat peluang mereka menuju babak berikutnya semakin sulit.
Karena itu, target tiga poin menjadi harga mati bagi La Tri saat menghadapi Curacao.
Secara kualitas skuad, Ekuador masih berada di atas lawannya.
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Mereka memiliki sejumlah pemain yang telah terbiasa tampil di kompetisi elite Eropa dan pertandingan internasional level tinggi.
Kehadiran pemain-pemain seperti Enner Valencia, Moises Caicedo, Piero Hincapie, William Pacho, hingga Pedro Vite memberikan keseimbangan yang cukup baik di setiap lini.
Meski kalah dari Pantai Gading, performa Ekuador sebenarnya tidak terlalu buruk.
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