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Andre Rizal Hanafi
Senin, 22 Juni 2026 | 03.53 WIB

Piala Dunia 2026: Ketika Spanyol Kehilangan Sosok Finisher Tajam Seperti David Villa

Timnas Spanyol wajib menang lawan Arab Saudi di piala dunia. (instagram @sefutbol) - Image

Timnas Spanyol wajib menang lawan Arab Saudi di piala dunia. (instagram @sefutbol)

JawaPos.com - Timnas Spanyol kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Meski masih dihuni banyak pemain berbakat dan mampu menguasai pertandingan lewat penguasaan bola yang dominan, La Roja dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan satu persoalan yang sudah lama menghantui mereka, yakni minimnya striker tajam sekelas David Villa.

Nama David Villa masih memiliki tempat istimewa dalam sejarah sepak bola Spanyol. Penyerang yang membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia 2010 dan dua trofi Euro tersebut tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dengan 59 gol dari 98 pertandingan.

Sejak Villa tidak lagi menjadi bagian dari tim nasional, Spanyol memang tetap mampu bersaing di level tertinggi. 

Namun, mereka belum benar-benar menemukan sosok penyerang yang mampu memberikan kontribusi gol secara konsisten seperti yang pernah dilakukan mantan bintang Valencia dan Barcelona tersebut.

Beberapa nama sempat diharapkan menjadi penerus. Fernando Torres, yang menjadi bagian penting generasi emas Spanyol, tidak mampu mempertahankan produktivitasnya dalam jangka panjang. 

Sementara itu, Álvaro Morata beberapa kali tampil efektif, tetapi performanya bersama tim nasional kerap naik turun sehingga belum dianggap sebagai sosok yang benar-benar mengisi kekosongan yang ditinggalkan Villa.

Situasi itu kembali terlihat pada Piala Dunia 2026. Spanyol masih mampu menciptakan banyak peluang melalui permainan kolektif yang rapi. Kreativitas lini tengah yang dipimpin Pedri serta kecepatan dan kemampuan individu Lamine Yamal menjadi senjata utama dalam membangun serangan.

Namun, ketika menghadapi lawan yang bertahan rapat, La Roja sering kali kesulitan mengubah dominasi menjadi gol. Banyak peluang tercipta, tetapi tidak semuanya mampu diselesaikan dengan efektif di depan gawang.

Kondisi tersebut membuat laga melawan Arab Saudi menjadi sangat menarik untuk disaksikan. Tim asal Timur Tengah itu dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dan tidak mudah ditembus. 

Editor: Banu Adikara
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