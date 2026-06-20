Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

JawaPos.com - Alan Franco sudah melupakan kekalahan tim nasional Ekuador menjelang lawan Curacao. Laga Grup E tersebut dimainkan di Arrowhead Stadium, Minggu (21/6) pukul 07.00 WIB.

Fokus Alan Franco dan timnas Ekuador kini adalah laga melawan Curacao. Mereka mengaku sudah mengetahui karakteristik lawannya tersebut dan telah mengevaluasi performa saat kalah dari Pantai Gading.

"Kami tahu seperti apa mereka dan apa yang bisa mereka lakukan kepada kami. Fokus kami selalu pada apa yang bisa kami lakukan dan tingkatkan. Pada apa yang bisa kami perbaiki, dan di luar apa yang Curacao siapkan untuk kami atau apa yang mungkin mereka tunjukkan kepada kami besok, fokus kami adalah pada diri kami sendiri untuk meraih kemenangan. Dan dengan demikian mendapatkan hasil," kata Alan Franco saat jumpa pers yang dikutip ESPN, Sabtu (20/6).

Kekalahan dari Pantai Gading sudah dilupakan timnas Ekuador. Alan Franco menegaskan bahwa timnya punya mental kuat meski rekor tak terkalahkan mereka sejak 2024 harus berakhir.

"Kami adalah tim yang kuat secara mental dan selalu melihat ke depan, tidak terpaku pada apa yang terjadi kemarin atau apa yang baru saja terjadi. Ini adalah poin positif, dan kami tahu bahwa pada suatu saat kami akan kehilangan rekor tak terkalahkan kami; tentu saja, kami tidak berpikir itu akan terjadi di pertandingan pertama, tetapi mentalitas adalah hal terpenting yang dimiliki kelompok ini, bersama dengan rasa saling menyayangi yang kami miliki," jelas gelandang 27 tahun tersebut.

Pada saat jumpa pers, Alan Franco juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung timnas Ekuador. Bahkan, mereka mendukung dengan membuat mural di Kansas City.

"Seperti yang selalu saya katakan setiap kali saya memiliki kesempatan untuk berbicara, pertama-tama, terima kasih atas kasih sayang yang telah Anda tunjukkan kepada kami dan atas kepercayaan yang terus Anda berikan kepada tim ini. Satu hal yang tidak boleh Anda hentikan adalah mempercayai kami. Kami mencoba untuk menunjukkan kasih sayang itu di lapangan. Dan kemudian, kami berharap para penggemar juga merasa terhubung dengan dedikasi kami," terang pemain Atletico Mineiro tersebut.

"Saya tidak bisa melihat apa pun dan saya tidak memiliki media sosial. Kami ingin memberikan yang terbaik dan saya tidak tahu, tetapi sungguh luar biasa bahwa ada sesuatu dari Ekuador, dan itu menunjukkan kasih sayang yang kita miliki di seluruh dunia untuk setiap warga Ekuador," pungkas Alan Franco.