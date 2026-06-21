4 Keganasan Belanda saat Membantai Swedia 5-1 dan Menguasai Puncak Grup F Piala Dunia 2026

Belanda menang besar atas Swedia 5-1 di Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)
JawaPos.com - Belanda menunjukkan performa luar biasa saat menghadapi Swedia pada laga Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-1.
Kekuatan lini serang Oranje menjadi faktor utama dalam keberhasilan mereka menguasai pertandingan, sekaligus membawa tim asuhan Ronald Koeman memuncaki Grup F.
Berikut 4 keganasan Belanda yang membuat Swedia tidak mampu menghindari kekalahan besar, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (21/6).
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1. Brian Brobbey Menghancurkan Pertahanan Swedia dengan Brace Cepat dalam 17 Menit Awal
Brian Brobbey menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Swedia setelah mencetak dua gol hanya dalam 17 menit pertama pertandingan. Penyerang Belanda tersebut menunjukkan ketajaman luar biasa dengan memanfaatkan dua umpan silang akurat untuk membawa Oranje unggul cepat. Catatan tersebut menjadikan Brobbey sebagai salah satu pemain dengan torehan brace tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
2. Cody Gakpo Melanjutkan Dominasi Belanda Lewat Dua Gol Cepat Setelah Jeda
Cody Gakpo semakin memperbesar penderitaan Swedia dengan mencetak dua gol hanya dalam waktu tujuh menit setelah babak kedua dimulai. Pemain Liverpool itu tampil efektif dalam memanfaatkan ruang dan penyelesaian akhir yang matang di area pertahanan lawan. Dua gol tersebut membuat Gakpo menyamai rekor Robin van Persie sebagai pemain Belanda dengan gol terbanyak di fase grup Piala Dunia.
3. Belanda Tetap Mengontrol Pertandingan Meski Swedia Berusaha Bangkit
Swedia sempat memberikan tekanan besar pada akhir babak pertama dengan menciptakan beberapa peluang berbahaya ke gawang Bart Verbruggen. Namun, Belanda tetap mampu menjaga keseimbangan permainan dan kembali mengambil kendali setelah turun minum. Ketangguhan lini pertahanan serta efektivitas serangan balik membuat usaha Swedia untuk mengejar ketertinggalan tidak membuahkan hasil.
4. Lini Serang Oranje Semakin Mematikan dengan Gol Penutup dari Summerville
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