Demam Piala Dunia 2026 di Kendal Tornado FC, Owner Jagokan Argentina dan Presiden Pilih Portugal

Pemilik Kendal Tornado FC Junianto atau Anto Van Java. (Istimewa)

JawaPos.com - Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan pecinta sepak bola. Tidak hanya di tingkat suporter, antusiasme juga terlihat di lingkungan Kendal Tornado FC.

Hal itu tampak dalam sebuah video yang diunggah melalui akun resmi klub, yang memperlihatkan perbedaan prediksi menarik mengenai calon juara Piala Dunia 2026 dari jajaran pimpinan klub.

Owner Kendal Tornado FC, Junianto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Anto van Java, secara terbuka menjagokan Argentina sebagai juara dunia pada edisi 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Menurut Junianto, ada teori sederhana yang menjadi dasar prediksinya, yakni "siklus benua". Ia menilai turnamen yang digelar di kawasan Amerika memiliki peluang lebih besar dimenangkan oleh negara dari benua yang sama.

Selain faktor lokasi penyelenggaraan, keberadaan Lionel Messi juga menjadi alasan kuat dirinya tetap percaya kepada kekuatan Tim Tango. Meski usia Messi tidak lagi muda, Junianto menilai pengaruh sang kapten masih sangat besar bagi Argentina.

Dalam suasana santai, ia bahkan sempat melontarkan candaan bahwa dirinya akan memberikan bonus kepada tim media Kendal Tornado FC apabila prediksi Argentina menjadi juara benar-benar terbukti.

Di sisi lain, Presiden Kendal Tornado FC, Fardan Nandana, memiliki pandangan berbeda. Ia justru menjatuhkan pilihan kepada Portugal sebagai calon juara Piala Dunia 2026.

Pilihan tersebut ternyata juga diamini oleh Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko. Keduanya memiliki alasan yang hampir sama, yakni berharap Cristiano Ronaldo mampu menutup karier internasionalnya dengan gelar Piala Dunia.

Menurut mereka, Ronaldo sudah meraih berbagai trofi bergengsi sepanjang kariernya, termasuk gelar juara Eropa bersama Portugal.

Namun hingga kini, trofi Piala Dunia masih menjadi satu-satunya pencapaian besar yang belum berhasil diraih oleh megabintang tersebut.

"Piala Dunia 2026 bisa menjadi kesempatan terakhir Ronaldo untuk mewujudkan impian itu," menjadi pandangan yang melatarbelakangi dukungan mereka kepada Selecao das Quinas.

Perbedaan pilihan tersebut justru menunjukkan bagaimana besarnya antusiasme terhadap Piala Dunia 2026.

Argentina dengan status juara bertahan masih menjadi salah satu favorit, sementara Portugal juga dinilai memiliki generasi pemain berkualitas yang mampu bersaing di level tertinggi.