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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.00 WIB

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

Jerman merayakan kemenangan 7-1 atas Curacao. (Istimewa) - Image

Jerman merayakan kemenangan 7-1 atas Curacao. (Istimewa)

JawaPos.com - Prediksi pertandingan Jerman vs Pantai Gading menjadi salah satu laga yang paling menarik untuk disaksikan pada matchday kedua Grup E Piala Dunia 2026.

Pertandingan yang akan digelar di Toronto Stadium pada Minggu, 21 Juni 2026 pukul 03.00 WIB ini mempertemukan dua tim yang sama-sama memulai turnamen dengan kemenangan dan kini bersaing untuk memperebutkan posisi puncak klasemen.

Jerman datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah menghancurkan Curacao dengan skor telak 7-1 pada laga pembuka.

Kemenangan tersebut kembali menunjukkan kualitas skuad asuhan Julian Nagelsmann yang saat ini sedang berada dalam performa impresif. Die Mannschaft bahkan mencatatkan sepuluh kemenangan beruntun di berbagai ajang dan menjadi salah satu tim yang paling konsisten menjelang fase gugur.

Produktivitas gol menjadi senjata utama Jerman. Kehadiran pemain-pemain kreatif seperti Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Leroy Sane membuat serangan mereka sangat sulit dihentikan.

Ketiganya mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi, baik melalui kombinasi umpan pendek maupun serangan balik cepat.

Di lini depan, Kai Havertz juga tampil efektif sebagai ujung tombak yang mampu membuka ruang sekaligus menyelesaikan peluang dengan baik.

Meski demikian, Jerman masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka masih cukup sering memberikan ruang kepada lawan untuk menciptakan peluang.

Kebobolan satu gol saat menghadapi Curacao menjadi bukti bahwa lini belakang mereka belum sepenuhnya solid. Transisi bertahan yang kadang terlambat bisa menjadi celah yang berbahaya saat menghadapi lawan dengan kecepatan tinggi.

Editor: Edi Yulianto
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