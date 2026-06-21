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Andre Rizal Hanafi
Senin, 22 Juni 2026 | 04.52 WIB

Terinspirasi Cara Lionel Messi Bermain Lamine Yamal Isyaratkan Pindah Sebagai Penyerang Tengah

Timnas Spanyol hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal pulih dari cedera. (ig @sefutbol) - Image

Timnas Spanyol hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal pulih dari cedera. (ig @sefutbol)

JawaPos.com - Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, mengungkapkan pandangannya mengenai posisi bermain yang kemungkinan akan ia tempati di masa depan. 

Meski saat ini dikenal sebagai salah satu winger paling berbahaya di dunia, pemain Barcelona tersebut menilai peran yang lebih sentral bisa menjadi langkah alami dalam perkembangan kariernya.

Dalam sebuah wawancara, Yamal menjelaskan bahwa bermain di sisi lapangan sering membuatnya menjadi fokus utama pertahanan lawan. Tidak jarang ia harus menghadapi dua hingga tiga pemain yang secara khusus ditugaskan untuk menghentikan pergerakannya.

Menurutnya, situasi tersebut berbeda ketika seorang pemain beroperasi di area tengah. Ruang gerak yang lebih luas dan mobilitas yang tinggi membuat lawan lebih sulit melakukan penjagaan ketat secara konsisten.

Yamal bahkan menyinggung sosok Lionel Messi sebagai contoh. Ia menilai Messi juga pernah mengalami situasi serupa ketika bermain di sayap, sebelum kemudian berkembang menjadi pemain yang lebih banyak beroperasi di area tengah lapangan.

"Saya pikir Messi juga pernah dijaga tiga pemain ketika bermain di sayap. Satu-satunya tempat di mana hal itu sulit dilakukan adalah di area tengah karena ada lebih banyak ruang dan pergerakan," ujar Yamal.

Pemain berusia 19 tahun itu mengaku yakin bahwa seiring bertambahnya pengalaman, dirinya akan semakin sering dimainkan di posisi sentral. 

Namun untuk saat ini, ia merasa peran sebagai winger masih menjadi pilihan terbaik bagi kebutuhan tim.

Meski demikian, Yamal tidak khawatir kehilangan kemampuan khasnya dalam menggiring bola dan melewati lawan satu lawan satu jika suatu hari bermain lebih ke tengah.

Editor: Banu Adikara
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