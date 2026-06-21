Terinspirasi Cara Lionel Messi Bermain Lamine Yamal Isyaratkan Pindah Sebagai Penyerang Tengah

Timnas Spanyol hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal pulih dari cedera. (ig @sefutbol)
JawaPos.com - Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, mengungkapkan pandangannya mengenai posisi bermain yang kemungkinan akan ia tempati di masa depan.
Meski saat ini dikenal sebagai salah satu winger paling berbahaya di dunia, pemain Barcelona tersebut menilai peran yang lebih sentral bisa menjadi langkah alami dalam perkembangan kariernya.
Dalam sebuah wawancara, Yamal menjelaskan bahwa bermain di sisi lapangan sering membuatnya menjadi fokus utama pertahanan lawan. Tidak jarang ia harus menghadapi dua hingga tiga pemain yang secara khusus ditugaskan untuk menghentikan pergerakannya.
Menurutnya, situasi tersebut berbeda ketika seorang pemain beroperasi di area tengah. Ruang gerak yang lebih luas dan mobilitas yang tinggi membuat lawan lebih sulit melakukan penjagaan ketat secara konsisten.
Baca Juga:Tunisia Dibabat Jepang 0-4, Ali Abdi Kritik Federasi Soal Minimnya Persiapan Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Yamal bahkan menyinggung sosok Lionel Messi sebagai contoh. Ia menilai Messi juga pernah mengalami situasi serupa ketika bermain di sayap, sebelum kemudian berkembang menjadi pemain yang lebih banyak beroperasi di area tengah lapangan.
"Saya pikir Messi juga pernah dijaga tiga pemain ketika bermain di sayap. Satu-satunya tempat di mana hal itu sulit dilakukan adalah di area tengah karena ada lebih banyak ruang dan pergerakan," ujar Yamal.
Pemain berusia 19 tahun itu mengaku yakin bahwa seiring bertambahnya pengalaman, dirinya akan semakin sering dimainkan di posisi sentral.
Namun untuk saat ini, ia merasa peran sebagai winger masih menjadi pilihan terbaik bagi kebutuhan tim.
Meski demikian, Yamal tidak khawatir kehilangan kemampuan khasnya dalam menggiring bola dan melewati lawan satu lawan satu jika suatu hari bermain lebih ke tengah.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa