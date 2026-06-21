Wartawan Bandingkan Lamine Yamal dengan Lionel Messi, Luis de la Fuente: Dia Masih 18 Tahun

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente menegaskan bahwa membandingkan Lamine Yamal dengan legenda sepak bola seperti Lionel Messi dan Diego Maradona merupakan sebuah kesalahan.

Pernyataan itu disampaikan De la Fuente jelang laga kedua Spanyol di Grup H Piala Dunia melawan Arab Saudi yang akan digelar di Atlanta, Minggu (21/6).

Spanyol sebelumnya hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menghadapi Cape Verde pada laga perdana mereka. Dalam laga itu, Yamal hanya tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 setelah sempat mengalami cedera otot pada April 2026.

Sepanjang pekan ini, De la Fuente terus mendapat pertanyaan mengenai perkembangan pemain muda Barcelona itu. Seorang wartawan bahkan membandingkan Yamal dengan Messi dan Maradona saat masih muda.

“Merupakan kesalahan jika membandingkan Yamal dengan siapa pun. Dia masih 18 tahun, sedang dalam proses berkembang dan menjadi lebih matang. Kita harus membiarkannya berjalan di jalurnya sendiri,” ujar De la Fuente dikutip dari ESPN.

De la Fuente juga menambahkan bahwa pemain seperti Yamal memiliki kualitas istimewa yang tidak dimiliki banyak orang.

“Pemain seperti ini, yang memiliki sesuatu yang berbeda, sudah siap menghadapi tekanan. Mereka adalah jenius, seperti Salvador Dali atau Michelangelo. Apa yang terlihat luar biasa bagi kita, tidak demikian bagi mereka,” katanya.

Meskipun demikian, Yamal mengaku belum siap tampil penuh selama 90 menit. De la Fuente pun belum memastikan apakah Yamal akan menjadi starter saat menghadapi Arab Saudi.

“Kami akan mengevaluasinya. Kabar terbaik adalah dia sudah berada di sini. Lamine dalam kondisi yang baik. Apakah dia bermain 55, 58, atau 63 menit, itu akan tergantung pada jalannya pertandingan,” ujar De la Fuente.