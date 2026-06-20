Kontroversi Dugaan Pelanggaran Lionel Messi Berlanjut, Aljazair Ajukan Keluhan Resmi ke FIFA

JawaPos.com - Aljazair secara resmi mengajukan keluhan kepada FIFA terkait insiden pelanggaran yang melibatkan Lionel Messi pada Jumat (19/6). Pasalnya, dalam laga antara Aljazair melawan Argentina pada Rabu (17/6), wasit diduga memberikan penilaian yang tidak adil terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam surat yang dikirimkan ke komisi wasit FIFA, Aljazair secara khusus menyoroti insiden pada babak pertama ketika Messi terlihat menginjak betis kapten Aljazair Aissa Mandi dari belakang. Pendukung Aljazair sontak meminta wasit mengeluarkan kartu merah, tetapi sang penyerang tidak mendapatkan hukuman apa pun. Messi justru melanjutkan pertandingan dan tampil gemilang dengan mencetak hattrick yang memastikan kemenangan telak Argentina 3-0.

Selain insiden itu, Aljazair juga memprotes kejadian lain pada babak kedua. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister diduga menyikut wajah pemain Aljazair Ibrahim Maza dalam laga Grup J yang berlangsung di Kansas City. Namun, insiden itu kembali luput dari sanksi wasit.

Dilansir dari Reuters, pertandingan saat itu dipimpin oleh wasit asal Polandia Szymon Marciniak. Marciniak disebut berada sangat dekat, sekitar satu meter dari lokasi insiden ketika Mac Allister tampak melakukan body check dengan siku terangkat. Marciniak sendiri merupakan pemimpin final Piala Dunia 2022 di Qatar saat Argentina mengalahkan Prancis lewat adu penalti.

Aljazair juga mempertanyakan kinerja tim VAR yang dipimpin oleh kompatriot Marciniak, Tomasz Kwiatkowski. Aljazair menilai keputusan-keputusan penting dalam pertandingan tidak ditangani secara optimal. Insiden yang melibatkan Messi pun akhirnya memunculkan perdebatan luas di media sosial. Banyak penggemar mempertanyakan apakah status bintang yang dimiliki Messi ikut memengaruhi keputusan wasit.

Sorotan terhadap keputusan wasit itu sebelumnya juga datang dari pelatih Afrika Selatan Hugo Broos. Broos membandingkan insiden Messi dengan hukuman yang diterima pemainnya, Themba Zwane yang mendapatkan kartu merah dan tambahan larangan bermain tiga pertandingan usai laga melawan Meksiko.

“Saat saya melihat apa yang terjadi dengan Messi, saya tidak setuju, tentu saja tidak, dengan apa yang terjadi pada pemain saya. Pemain Meksiko menghalangi pemain saya dan Themba hanya mencoba melewatinya dengan meletakkan lengannya di bahu lawan. Hanya itu yang dia lakukan,” ujar Broos.