Prediksi Spanyol vs Arab Saudi: La Furia Roja Bertekad Raih Kemenangan Mutlak

JawaPos.com - Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menegaskan timnya harus mengalahkan Arab Saudi pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, Minggu pukul 23.00 WIB.

Kemenangan menjadi misi yang wajib dipenuhi oleh La Furia Roja jika mereka ingin menjaga asa lolos ke babak gugur, setelah pada laga pertamanya mereka secara mengejutkan ditahan imbang Tanjung Verde 0-0 yang diwarnai tujuh penyelamatan dari kiper 40 tahun Vozinha.

"Kami harus memperbaiki keadaan. Situasinya tidak dramatis, tetapi kami harus menang besok," kata De la Fuente, dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu.

De la Fuente mengaku situasi di ruang ganti tetap positif meski La Furia Roja yang datang di Piala Dunia 2026 sebagai juara Eropa, gagal mengalahkan Tanjung Verde yang baru memainkan Piala Dunia pertamanya.

"Tidak ada rasa panik atau kecemasan. Kami beruntung memiliki tim dengan karakter kompetitif yang luar biasa. Namun ada satu hal yang bisa saya katakan: para pemain kami merasa terganggu dengan hasil sebelumnya," kata pelatih 65 tahun itu.

"Mereka sangat termotivasi, dan besok Anda akan melihat sisi yang berbeda dari mereka," kata dia.

Sementara itu, Arab Saudi yang juga bermain imbang dengan Uruguay pada laga pertamanya, berharap dapat mengejutkan Spanyol untuk mengulangi pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia saat menembus babak 16 besar pada tahun 1994, yang juga digelar di Amerika Serikat.