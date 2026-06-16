Prediksi Austria vs Yordania: Ujian Berat Wakil Asia pada Debut Piala Dunia 2026

Timnas Yordania (instagram @jordan.fa)
JawaPos.com - Austria dan Yordania akan saling berhadapan pada pertandingan perdana Grup J Piala Dunia 2026. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 itu menjadi momen penting bagi kedua tim yang sama-sama mengusung target berbeda dalam turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
Bagi Austria, pertandingan ini menandai kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia setelah penantian panjang.
Tim berjuluk Die Burschen terakhir kali tampil pada edisi 1998 dan sejak saat itu gagal menembus putaran final.
Karena itu, kesempatan tampil kembali di ajang empat tahunan ini menjadi momentum yang ingin dimanfaatkan sebaik mungkin oleh skuad asuhan Ralf Rangnick.
Sementara itu, Yordania datang dengan cerita yang berbeda. Wakil Asia tersebut mencatat sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Keberhasilan itu menjadi pencapaian terbesar dalam perjalanan sepak bola negara tersebut dan kini mereka bertekad menunjukkan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap.
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Jika melihat performa menjelang turnamen, Austria datang dengan modal yang cukup meyakinkan.
Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil positif itu menjadi bukti bahwa tim ini memiliki fondasi permainan yang solid dan konsisten.
Dalam periode tersebut, Austria berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan atas Tunisia, Korea Selatan, dan Ghana dalam laga uji coba.
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