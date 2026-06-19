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Edi Yulianto
Jumat, 19 Juni 2026 | 19.42 WIB

Deretan Lagu yang Digunakan Kontestan saat Gol Piala Dunia 2026, Dari Darts Anthem hingga Blackpink

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Penjelasan kini muncul mengenai keputusan Inggris untuk menggunakan lagu kebangsaan olahraga (anthem) darts sebagai musik pengiring gol mereka di Piala Dunia 2026. Timnas Inggris mengkonfirmasi pilihan lagu mereka untuk sisa turnamen setelah penalti babak pertama Harry Kane melawan Kroasia pada Rabu (17/6) malam waktu setempat.

Gol tersebut menentukan jalannya pertandingan di Dallas, Arlington, Texas, AS, di mana Inggris meraih kemenangan telak 4-2 - Kane menambahkan gol kedua, sebelum Jude Bellingham dan Marcus Rashford juga mencetak gol saat mengalahkan Kroasia. Ini adalah kemenangan pertama mereka atas negara yang berada di peringkat 15 besar FIFA di turnamen besar sejak 2002.

Dan, jika pertandingan sepak bola itu sendiri belum cukup untuk membangkitkan semangat, alunan musik di setiap gol tentu saja berhasil. Lagu 'Chase the Sun' oleh Planet Funk menggema di pengeras suara stadion dan dinyanyikan dengan lantang oleh 15.000 penggemar Inggris yang datang, mengubahnya menjadi suasana pesta.

Mengapa Inggris Memilih Darts Anthem Sebagai Musik Gol Piala Dunia

Lagu bertema elektronik ini identik dengan darts dan merupakan lagu wajib di Kejuaraan Darts Dunia di Alexandra Palace. Penggunaannya di Piala Dunia 2026 menandai perubahan bagi Inggris dari Qatar, di mana 'Freed From Desire' oleh Gala digunakan - lagu lain yang sangat populer di kalangan pendukung.

Menurut BBC, lagu tersebut dipilih karena sering diputar di acara-acara darts besar seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan Asosiasi Sepak Bola memilihnya sebagai musik gol khusus Inggris untuk turnamen tersebut, karena peraturan FIFA mengizinkan negara-negara untuk memilih soundtrack mereka sendiri musim panas ini.

Keputusan itu dengan cepat diterima oleh para penggemar Inggris, baik di Dallas maupun di tanah Inggris. Sebagian penonton terdengar ikut bernyanyi selama beberapa bagian pertandingan, bahkan ketika pertandingan tidak sedang berlangsung. Keputusan itu tampaknya sudah terbukti tepat, mencerminkan kecintaan Inggris yang menggabungkan sepak bola dan dart. Sebagai tambahan, Luke Littler dan Luke Humphries baru saja memenangkan Piala Dunia Dart sebelum pertandingan pembuka tim asuhan Thomas Tuchel, mengalahkan Belanda 10-5 dalam set pada 14 Juni.

Musik Pengiring Gol yang Dipilih Negara Lain

Skotlandia memilih 'I'm Gonna Be (500 Miles)' oleh The Proclaimers, yang terdengar setelah gol kemenangan John McGinn dalam kemenangan 1-0 atas Haiti. Pilihan lain termasuk 'Thunderstruck' dari AC/DC oleh Australia, 'One More Time' dari Daft Punk oleh Prancis. Sementara tuan rumah bersama, Amerika Serikat, memilih versi remix dari 'Free Bird' oleh Lynyrd Skynyrd. Sedangkan Korea Selatan memilih lagu Jump milik Blackpink ketika menang atas Republik Ceko di laga pertama Grup A.

Para penggemar Jerman dan Curacao mendapat kehormatan yang meragukan untuk mendengar 'Major Tom' oleh Peter Schilling - sebuah lagu yang terinspirasi oleh David Bowie - tujuh kali selama kemenangan telak Jerman atas tim debutan tersebut. Selama putaran penuh pertama pertandingan babak penyisihan grup, 40 dari 48 negara mencetak setidaknya satu gol, yang berarti semua tim telah memutar lagu pengiring gol mereka setidaknya sekali.

Editor: Edi Yulianto
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