Profil Luis Romo! Man of the Match Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Luis Romo menjadi sosok kunci saat Meksiko mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026), sekaligus memastikan langkah El Tri ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Gelandang serbabisa itu mencetak gol kemenangan dan dinobatkan sebagai Man of the Match berkat penampilan impresifnya sepanjang laga.

Pertandingan Grup A tersebut berlangsung ketat sejak menit awal. Meksiko dan Korea Selatan sama-sama kesulitan menembus pertahanan lawan yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada babak kedua melalui aksi Luis Romo. Pemain berusia 31 tahun itu memanfaatkan kesalahan kiper Korea Selatan Kim Seung-gyu sebelum menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.

Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan. Berkat kemenangan itu, Meksiko mengoleksi enam poin dari dua laga dan memastikan tiket ke babak 32 besar lebih cepat.

Siapa Luis Romo yang Jadi Penentu Kemenangan Meksiko? Luis Romo memiliki nama lengkap Luis Francisco Romo Barrón. Ia lahir di Los Mochis, Meksiko, pada 5 Juni 1995 dan kini berusia 31 tahun.

Meski dalam data klub tercatat memiliki posisi utama sebagai bek tengah, Romo dikenal sebagai pemain multifungsi. Ia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang tengah.

Kemampuan bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Meksiko. Fleksibilitas tersebut kerap dimanfaatkan pelatih untuk menjaga keseimbangan permainan tim.

Dengan tinggi badan 1,83 meter dan kaki dominan kanan, Romo memiliki keunggulan dalam duel udara maupun distribusi bola. Karakter itu membuatnya efektif saat bertahan maupun membantu serangan.

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