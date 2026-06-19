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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.37 WIB

Kronologi Lengkap Cedera Horor Ismael Kone dan 2 Kartu Merah di Laga Kanada vs Qatar Piala Dunia 2026

Ismael Kone mendapat dukungan dari rekan setim usai cedera horor akibat tekel keras Assim Madibo pada laga Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026. (Instagram @canmnt) - Image

Ismael Kone mendapat dukungan dari rekan setim usai cedera horor akibat tekel keras Assim Madibo pada laga Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026. (Instagram @canmnt)

JawaPos.com — Kanada meraih kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026) WIB.

Namun, kemenangan besar itu dibayangi cedera horor Ismael Kone yang mengalami patah kaki akibat tekel keras Assim Madibo, sementara Qatar harus mengakhiri laga dengan sembilan pemain setelah menerima dua kartu merah.

Bagaimana Kronologi Cedera Horor Ismael Kone?

Insiden mengerikan yang menjadi sorotan dunia terjadi pada menit ke-53 saat Kanada sudah unggul 3-0 atas Qatar.

Gelandang Kanada Ismael Kone berusaha menguasai bola di area tengah lapangan ketika Assim Madibo datang terlambat melakukan tekel keras.

Benturan tersebut langsung membuat Kone terjatuh sambil menahan kesakitan. Para pemain Kanada segera memanggil tim medis setelah melihat kondisi rekannya yang tampak serius.

Wasit Cristian Garay awalnya hanya mengeluarkan kartu kuning kepada Madibo. Namun, tayangan ulang VAR menunjukkan pelanggaran yang sangat berbahaya sehingga keputusan tersebut ditinjau ulang.

Setelah melihat monitor VAR, wasit membatalkan kartu kuning dan mengubahnya menjadi kartu merah langsung. Keputusan itu membuat Qatar harus bermain dengan sembilan pemain hingga akhir pertandingan.

Kondisi Kone membuat suasana pertandingan sempat memanas. Beberapa pemain Kanada terlihat emosional karena khawatir terhadap kondisi sang gelandang yang mengalami cedera serius.

Tim medis kemudian masuk ke lapangan untuk memberikan penanganan. Kone akhirnya diangkut menggunakan brankar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan karena diduga mengalami patah kaki akibat tekel keras tersebut.

Sebelum insiden Kone terjadi, Qatar sebenarnya sudah kehilangan satu pemain sejak babak pertama. Tekanan bertubi-tubi Kanada membuat tim asal Asia tersebut kesulitan mengembangkan permainan.

Editor: Hendra
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