Terganggu! Thomas Tuchel Minta FIFA Ubah Posisi Fotografer Saat Lagu Kebangsaan Dikumandangkan

JawaPos.com - Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel melayangkan kritik terbuka kepada FIFA terkait penempatan fotografer saat momen mengumandangkan lagu kebangsaan sebelum laga. Keluhan itu disampaikan Tuchel usai Inggris menang atas Kroasia dengan skor 4-2 di laga pembuka Grup L pada Kamis (18/6). Dalam pertandingan yang berlangsung di AT&T Stadium, Dallas, skuad The Three Lions tampil impresif dan mengamankan tiga poin penting.

Namun, Tuchel mengaku kecewa karena tidak dapat melihat para pemainnya saat menyanyikan lagu kebangsaan “God Save the King”. Dalam format pra-pertandingan turnamen Piala Dunia kali ini, seluruh pemain berdiri melingkar di tengah lapangan, sedangkan staf pelatih tetap berada di area bangku cadangan.

Masalah terjadi karena para fotografer diizinkan berdiri sangat dekat, tepat di belakang pembatas tali putih. Tuchel menyebut situasi itu seperti kerumunan yang menghalangi pandangannya. “Saya harus mengatakan sesuatu, saya memohon kepada FIFA untuk mengubah posisi fotografer saat lagu kebangsaan karena saya tidak bisa melihat tim saya,” ujar Tuchel dalam konferensi pers usai pertandingan dikutip dari The Athletic.

Tuchel menambahkan bahwa momen itu sangat spesial dan emosional baginya, terlebih sebagai pelatih yang baru memimpin Inggris di turnamen besar. “Saya menunggu momen ini. Ini adalah momen yang sangat, sangat spesial. Namun, saya berdiri di depan sekitar 50 fotografer, hanya berjarak setengah meter dan saya tidak bisa melihat satu pun pemain. Itu sedikit merusak pengalaman saya,” lanjutnya.

Tuchel yang ditunjuk sebagai pelatih Inggris pada Oktober 2024 menggantikan Gareth Southgate, juga mengaku bahwa kesempatan tampil di Piala Dunia merupakan pencapaian besar dalam kariernya. Selain itu, pelatih asal Jerman itu masih belum bersedia ikut menyanyikan lagu kebangsaan Inggris.

Tuchel sebelumnya menyebut ingin mendapatkan hak itu dan hingga saat ini masih merasa belum saatnya. “Saya rasa kami belum sampai di titik itu. Mungkin di akhir nanti. Saya masih sedikit malu dan tidak ingin menyinggung siapa pun atau mengalihkan fokus,” jelasnya.

Di sisi pertandingan, Inggris sempat mendapat perlawanan sengit dari Kroasia. Dua gol Harry Kane di babak pertama berhasil disamakan oleh gol dari Martin Baturina dan Petar Musa. Namun, di babak kedua, Inggris memastikan kemenangan lewat gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Hasil itu membuat Inggris berada di posisi kuat untuk lolos ke fase gugur.