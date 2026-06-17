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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.11 WIB

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

Pemain Timnas Portugal. (Dok. X/@bt3) - Image

Pemain Timnas Portugal. (Dok. X/@bt3)

JawaPos.com - Portugal akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K. Pertandingan berlangsung di Houston Stadium, Texas, Kamis (18/6) dini hari WIB.

Pertandingan Timnas Portugal vs RD Kongo menjadi salah satu duel yang menarik perhatian karena mempertemukan tim unggulan Eropa dengan salah satu wakil Afrika yang tengah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Portugal, laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka fase grup di piala dunia. 

Timnas Portugal asuhan Roberto Martinez datang ke turnamen dengan target besar, yakni meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Ambisi itu semakin kuat karena turnamen kali ini diyakini menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia.

Meski usia Ronaldo tidak lagi muda, kehadirannya masih menjadi simbol penting bagi Portugal. Sang kapten tetap menjadi figur sentral yang mampu memberikan pengaruh besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun kekuatan Portugal saat ini tidak hanya bertumpu pada Ronaldo.

Mereka memiliki skuad yang dianggap sebagai salah satu yang paling lengkap di turnamen. Di lini tengah, Portugal diperkuat trio berkualitas yang terdiri dari Joao Neves, Vitinha, dan Bruno Fernandes. Ketiganya tampil konsisten di level klub maupun tim nasional dan menjadi motor permainan Selecao.

Kombinasi kreativitas, visi bermain, serta kemampuan mengatur tempo membuat Portugal memiliki salah satu lini tengah terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, Portugal juga memiliki banyak opsi berbahaya di sektor serangan. Rafael Leao dan Pedro Neto dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan individu yang dapat merepotkan pertahanan lawan.

Sementara di lini belakang, Ruben Dias menjadi sosok pemimpin yang memberikan stabilitas dan ketenangan. Menjelang laga ini, Portugal menunjukkan performa yang cukup meyakinkan. Dalam lima pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Kemenangan atas Nigeria dan Chile dalam laga uji coba menjadi modal positif sebelum memasuki turnamen. Meski demikian, Portugal tidak boleh menganggap remeh lawan yang akan mereka hadapi. Republik Demokratik Kongo datang dengan motivasi besar untuk menciptakan sejarah baru.

Ini merupakan penampilan pertama mereka di Piala Dunia sebagai Republik Demokratik Kongo setelah terakhir kali tampil pada tahun 1974 dengan nama Zaire. Keberhasilan lolos ke putaran final menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi sepak bola Kongo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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