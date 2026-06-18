Menang Lawan Kroasia, Jude Bellingham Lebih Senang Permainan Timnas Inggris di Babak Kedua

Gelandang timnas Inggris Jude Bellingham.(Dok. Jude Bellingham)
JawaPos.com - Jude Bellingham merasa puas dengan permainan tim nasional Inggris saat mengalahkan Kroasia. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Kamis (18/6).
Gelandang Real Madrid tersebut lebih senang dengan permainan timnas Inggris di babak kedua. Sementara di babak pertama, Jude Bellingham merasa timnya masih merasa tegang.
"Saya rasa, terutama di babak kedua, kami benar-benar menunjukkan jati diri kami dan tim seperti apa yang ingin kami wujudkan. Babak pertama masih agak menegangkan, agak hati-hati, saya rasa kami bermain bagus dalam bertahan, melakukan pressing dengan baik dan intensitas kami tanpa bola bagus, tetapi saat menguasai bola kami mungkin sedikit terburu-buru," kata Jude Bellingham yang dikutip dari laman England Football, Kamis (18/6).
Di babak kedua, timnas Inggris berhasil menciptakan ritme permainan dengan sangat baik. Pujian juga diberikan Bellingham kepada para pemain pengganti seperti Marcus Rashford, Morgan Rogers, dan Bukayo Saka.
"Menurut saya babak kedua lebih dari sekadar momen-momen gemilang. Menurut saya, intensitas permainan tanpa bola sangat tinggi, para pemain pengganti yang masuk luar biasa, Rashy, Morgs, Bukayo, terus menekan dari depan bahkan saat tersisa satu menit di waktu tambahan. Itulah mentalitas yang ingin kami ciptakan dalam grup ini. Kami berhasil mencapainya," ujar Bellingham.
Satu gol berhasil disumbangkan Bellingham pada menit ke-47 untuk membawa timnas Inggris unggul. Pemain 22 tahun itu juga menceritakan proses gol yang terjadi.
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"Saya tidak ingat semua 23 operan (dalam proses terciptanya golnya). Saya ingat operan Elliott, yang brilian dan Noni mencoba merebut bola dari kaki saya, tetapi tidak mungkin! Saya membawa bola ke dalam kotak penalti dan mencetak gol," pungkas Bellingham.
Kemenangan yang diraih timnas Inggris membuat mereka memuncaki klasemen sementara Grup L. Di laga selanjutnya, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut akan menghadapi Ghana pada 24 Juni.
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