JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Seriat, Kanada dan Meksiko telah resmi memainkan laga perdananya pada Jumat (12/6) dini hari WIB. Daftar pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini.

Menu selanjutnya pada Grup L yakni laga yang mempertemukan Ghana versus Panama. Partai ini akan dihelat di Toronto Stadium, Toronto, Kanada pada Kamis (18/6) pukul 06.00 WIB.

Panama mungkin terbilang inferior di laga ini. Namun tim berjuluk Los Canaleros ini datang ke Piala Dunia 2026 dengan motivasi membuncah.

Pasalnya, Panama tengah memburu kemenangan perdana mereka di ajang empat tahunan tersebut. Untuk diketahui, Piala Dunia 2026 merupakan partisipasi kedua Panama setelah debutnya pada edisi 2018 silam.

Laga menghadapi Ghana patut dijadikan momentum sebab penampilan wakil Afrika tersebut dalam sejumlah laga terakhir cukup lesu. Jordan Ayew dan kolegsa mengalami puasa kemenangan dalam tujuh laga terakhir mereka.

Bahkan Ghana sudah kebobolan 10 gol dalam empat laga terakhir. Jika memanfaatkan performa Ghana yang tengah compang-camping, Panama berpeluang mencatatkan sejarah kemenangan perdana pada pentas tertinggi di kolong langit tersebut.

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Timnas Ghana Prestasi paling mengesankan Ghana di ajang Piala Dunia terjadi pada edisi Afrika Selatan 2010 silam. Kala itu, Asamoah Gyan dan kolega mampu berbicara hingga perempat final.

Namun sayang, di babak delapan besar, Ghana harus tersingkir secara menyakitkan dari Uruguay lewat babak adu penalti. Sementara pada edisi terakhir, yakni Qatar 2022, Ghana harus puas terhenti di fase grup.