Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

JawaPos.com - Massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menggelar demonstrasi dengan membawa simbol yang dinilai sangat berani, yakni melakukan aksi pasang foto Prabowo Gibran di salib merah.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, massa aksi membawa tiga buah salib berwarna merah mencolok. Dua salib di sisi kanan dan kiri tampak ditempeli foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain membawa simbol salib tersebut, mereka juga membentangkan banner besar berisi rentetan tuntutan kepada pemerintah.

Makna di Balik Simbolisasi Tiga Salib Merah

Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek, menjelaskan makna filosofi di balik aksi pasang foto Prabowo Gibran di salib merah tersebut.

Ia menegaskan bahwa penggunaan simbol ini sama sekali tidak berkaitan dengan aspek keagamaan tertentu, melainkan sebagai representasi dari sebuah gerakan perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan.

"Nah, dalam gerakan kali ini kami membawa konsep atau simbolisasi tiga salib merah. Salib merah tersebut merupakan simbol perlawanan. Salib bukanlah simbol religius bagi umat Kristiani, tetapi lebih daripada itu, salib merupakan simbol keberanian, simbol perlawanan terhadap penindasan, simbol perlawanan terhadap ketimpangan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan," jelasnya.

Yohanes mengisahkan penyaliban Yesus Kristus. Saat itu, kata dia, Yesus disalib diantara dua orang berdosa. Dua orang pendosa inilah disimbolkan oleh Prabowo Gibran.