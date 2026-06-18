TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

Piala Dunia 2026 menyajikan laga sengit sejak matchday pertama (FIFA)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 sedang menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia. Kabar baiknya, seluruh pertandingan bisa disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia. Namun, belakangan banyak masyarakat mengeluhkan kanal TVRI tiba-tiba hilang atau tidak muncul di televisi mereka.
Masalah ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama sejak migrasi penuh ke siaran televisi digital. Banyak pengguna televisi maupun set top box (STB) yang belum melakukan pemindaian ulang kanal sehingga saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport tidak muncul di daftar siaran.
Agar tidak ketinggalan pertandingan tim favorit di Piala Dunia 2026, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembalikan sinyal TVRI. Berikut ulasannya.
1. Lakukan Scan Ulang atau Pemindaian Kanal
Langkah pertama yang paling disarankan TVRI adalah melakukan scan ulang siaran digital. Menurut TVRI, banyak kasus hilangnya kanal bukan karena siaran berhenti mengudara, melainkan karena televisi belum memperbarui daftar kanal digital yang tersedia. Setelah proses scan ulang selesai, biasanya kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan kembali muncul.
Cara umumnya cukup mudah:
2. Pastikan TV atau STB Mendukung DVB-T2
Siaran digital di Indonesia menggunakan standar DVB-T2. Jika televisi Anda masih model lama atau analog, maka wajib menggunakan Set Top Box (STB) yang mendukung DVB-T2 agar bisa menerima siaran TVRI digital. Tanpa perangkat tersebut, kanal TVRI tidak akan muncul meskipun antena sudah terpasang dengan baik.
Untuk pengguna TV digital modern, biasanya fitur DVB-T2 sudah tersedia secara bawaan sehingga cukup melakukan scan ulang saluran.
3. Periksa Posisi dan Kondisi Antena
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