Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

Gelandang timnas Portugal Vitinha. (Dok. Portugal)
JawaPos.com - Vitinha menanti gol perdananya bersama timnas Portugal saat menghadapi RD Kongo. Laga Grup K Piala Dunia 2026 tersebut bakal dimainkan di NRG Stadium, Kamis (18/6) pukul 00.00 WIB.
Mencetak gol memang bukan tugas utama Vitinha. Namun, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencetak gol perdana di timnas Portugal di ajang sebesar Piala Dunia saat lawan Kongo.
"Terima kasih telah menyebutkan bahwa saya belum mencetak gol untuk timnas Portugal... Ya, tanpa ragu, itu adalah sesuatu yang sangat ingin saya lakukan, tetapi saya tidak pernah mengutamakannya di atas apa yang terbaik untuk tim di piala dunia," kata Vitinha yang dikutip dari FPF, Rabu (17/6).
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"Jelas, mencetak gol akan menjadi hal terbaik, tetapi seringkali kesempatan itu tidak muncul atau bukan hal terbaik untuk dipaksakan. Jika kesempatan itu muncul, saya jelas akan sangat senang membantu dan mencetak gol pertama saya, dan itu akan menjadi waktu terbaik untuk mencapainya," imbuh gelandang PSG tersebut.
Vitinha belum bisa memastikan apakah RD Kongo akan menjaga ketat lini tengah timnas Portugal yang diisi gelandang berkualitas. Dia menekankan bahwa rekan setimnya hanya perlu fokus untuk laga besok.
"Untuk saat ini, saya belum bisa memprediksi apa pun. Kita masih perlu membicarakannya, memahami apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Tetapi jika kita fokus pada diri kita sendiri, semuanya akan lebih baik, dan akan ada peluang besar untuk berjalan dengan baik," jelas Vitinha.
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Saat ini, timnas Portugal sedang membiasakan diri dengan cuaca panas di Amerika Serikat. Vitinha mengaku rekan setimnya mulai beradaptasi dan tidak ada masalah dengan kondisi tersebut.
"Mereka baik-baik saja. Ini baru hari kedua, kami sedang membiasakan diri dengan jadwal, istirahat, cuaca panas, tetapi kami beradaptasi dengan baik dan mulai menyukainya," tandas Vitinha.
Timnas Portugal dan RD Kongo sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.
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