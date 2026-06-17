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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 18 Juni 2026 | 02.11 WIB

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

Ramadhan Sananta resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dan mengungkap proyek klub serta Bernardo Tavares menjadi alasan utama menerima pinangan Green Force. (Persebaya) - Image

Ramadhan Sananta resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dan mengungkap proyek klub serta Bernardo Tavares menjadi alasan utama menerima pinangan Green Force. (Persebaya)

JawaPos.com — Ramadhan Sananta mengungkap dua alasan utama yang membuatnya mantap bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk Super League 2026/2027, yakni proyek dan ambisi klub yang dinilai sangat jelas serta kehadiran pelatih Bernardo Tavares.

Penyerang Timnas Indonesia itu resmi diperkenalkan di Surabaya pada Rabu (17/6/2026), menambah kekuatan lini depan Green Force untuk menghadapi musim baru dengan target tinggi.

Persebaya Surabaya kembali menunjukkan keseriusannya membangun skuad kompetitif menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Setelah aktif di bursa transfer, Green Force kini sukses mengamankan tanda tangan salah satu striker lokal terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Pemain berusia 23 tahun tersebut datang setelah menyelesaikan petualangannya bersama DPMM FC di Liga Malaysia.

Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan daya gedor lini serang Persebaya Surabaya yang tengah dipersiapkan untuk bersaing di papan atas.

Mengapa Ramadhan Sananta Memilih Persebaya Surabaya?

Sananta menegaskan keputusan bergabung dengan Persebaya Surabaya bukan diambil secara sembarangan. Ada dua faktor besar yang membuat dirinya yakin menerima pinangan Green Force.

Menurut pemain kelahiran Daik, Kepulauan Riau, itu, proyek dan ambisi yang sedang dibangun Persebaya Surabaya menjadi daya tarik utama.

Ia melihat klub memiliki arah yang jelas untuk berkembang dan bersaing dalam beberapa musim ke depan.

Editor: Banu Adikara
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