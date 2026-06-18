Profil Harry Kane, Man of the Match Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026

Harry Kane jadi Man of the Match saat Inggris kalahkan Kroasia di Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Striker Inggris, Harry Kane, menunjukkan taringnya di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 32 tahun itu menjadi salah satu figur penting dalam kemenangan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- atas Kroasia di laga pertama Grup L Piala Dunia 2026.

Inggris meraup poin penuh setelah menumbangkan Kroasia di AT&T Stadium, Amerika Serikat, Kamis (18/6) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan tim berjuluk The Three Lions itu dicetak via brace Harry Kane (12’ (P), 42’), Jude Bellingham (47’), dan Marcus Rashford (85’). Sementara dua gol Kroasia dicetak Martin Baturina (36’) dan Petar Musa (45+5’).

Torehan dua gol yang dicetak Harry Kane membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match dalam laga tersebut. Penyerang Bayern Munchen ini juga masuk dalam daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan raihan dua gol.

Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Inggris, karena menjaga asa mereka untuk lolos ke fase gugur. Armada Thomas Tuchel saat ini sedang memuncaki papan klasemen sementara Grup L dengan koleksi tiga poin, diikuti Ghana (3), Panama (0), dan Kroasia (0).

Peran Penting Thomas Tuchel di Balik Kemenangan Inggris atas Kroasia Selepas pertandingan, Harry Kane, mengakui kemenangan tersebut tak luput dari peran penting Thomas Tuchel. Dia mengatakan bahwa figur asal Jerman itu membakar semangat para pemain di ruang ganti saat jeda turun minum. Ketika itu, kedudukan sedang imbang 2-2.

“Kredit untuk pelatih. Saat jeda babak pertama, pelatih memberikan pidato kepada kami yang intinya mengatakan, ‘Kalau kita kalah, biarlah kalah dengan cara kita sendiri.’ Dan Anda bisa melihatnya dari cara kami tampil di babak kedua,” kata Harry Kane, dipetik dari laman resmi FIFA, Kamis (18/6/2026).

Harry Kane menyebut kalimat yang diucapkan Thomas Tuchel di ruang ganti memberi dampak positif kepada para pemain. Terbukti, The Three Lions berhasil mengunci kemenangan atas Kroasia, salah satu tim kuat di Piala Dunai 2026.

“Kami bermain habis-habisan, dan mereka tidak mampu mengatasinya. Itulah standar yang harus kami tetapkan di setiap pertandingan. Jadi, kredit untuk semua pemain. Ini adalah laga pertama turnamen dan kami berhasil meraih hasil yang sangat bagus melawan tim yang kuat,” terang Harry Kane.

Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Timnas Inggris Ketajaman Harry Kane bukan sesuatu yang mengejutkan. Bomber berusia 32 tahun itu memang merupakan mesin gol bagi skuad The Three Lions.

Harry Kane adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Timnas Inggris. Saat ini, ia tercatat sudah mengemas total 81 gol dari 115 penampilan bersama The Three Lions.

Striker berpostur jangkung itu sudah memegang predikat pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris sejak 2023 lalu. Harry Kane melampaui Wayne Rooney yang mengoleksi 53 gol untuk Inggris.

Rekam Jejak Mentereng Harry Kane di Klub Harry Kane memiliki rekam jejak yang cukup mentereng dalam kariernya sebagai pemain profesional. Karier besarnya dimulai dari Rovers FC Youth. Dari situ, ia mulai berpindah-pindah tim muda, mulai dari Arsenal FC Youth, Watford Youth, hingga Tottenham Hotspur Youth.