Komentar Diego Maradona Sebelum Kematiannya Tentang Gianni Infantino Bikin Heboh

JawaPos.com - Sebagian besar cerita Piala Dunia 2026 sejauh ini berpusat pada Gianni Infantino. Presiden FIFA ini telah menghabiskan seluruh persiapan dengan bersikap menjilat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meskipun Kanada dan Meksiko juga menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut.

Meskipun demikian, ia tidak mampu atau tidak mau membujuk Trump untuk melonggarkan pembatasan perbatasan yang ketat dan membuka pintu bagi semua orang – pemain, penggemar, staf, dan pejabat – yang terkait dengan negara-negara Piala Dunia untuk memasuki Negeri Paman Sam. Salah satu contohnya adalah wasit Somalia Omar Artan yang ditolak masuk saat tiba di Miami, meskipun memiliki visa untuk masuk ke negara tersebut.

Menanggapi kritik tersebut, Infantino yang selalu tidak populer enggan membantu posisinya ketika ia mengatakan kepada jurnalis untuk 'tenang saja'. Pria kelahiran Swiss berusia 56 tahun ini telah menjadi presiden FIFA sejak 2016 dan telah lama memiliki banyak pengkritik, salah satunya adalah legenda sepak bola Diego Maradona.

Diego Maradona Mengundurkan Diri dari Peran Legenda FIFA Setelah Perselisihan dengan Gianni Infantino Maradona paling dikenang karena penampilannya yang ikonik di Piala Dunia 1986, saat ia memimpin Argentina meraih kejayaan di Meksiko. Dua gelar liga Italia bersama Napoli, serta masa-masa meraih trofi bersama Barcelona dan Boca Juniors, membantu mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.

Dengan status yang begitu tinggi dalam olahraga ini, Maradona menjadi bagian dari tim Legenda FIFA. Namun, pada 2019, legenda Argentina ini mengundurkan diri dari program tersebut, menyalahkan perlakuan buruk dari Infantino.

Mantan pemain Napoli – yang meninggal pada 2020 di usia 60 tahun – berbicara dengan sangat marah tentang presiden FIFA tersebut. Ia mengklaim diperlakukan seperti 'anjing' dan akibatnya langsung mengundurkan diri.

"Mereka menempatkan kami (di kamar hotel) bersama (mantan pemain Belanda, Marco) van Basten dan pemain lain. Dan, mereka memperlakukan kami seolah-olah kami adalah anjing kecil yang hanya perlu diberi makan dan itu saja. Sama sekali tidak menghormati kami," ucap Maradona saat itu.

"Itulah mengapa saya mengundurkan diri. Dan sekarang, saya akan mulai mengungkapkan apa yang saya ketahui tentang FIFA yang baru ini."