Klasemen Sementara Grup C Piala Dunia 2026, Kejutan Tartan Army Dominasi Laga Pembuka

JawaPos.com - Kejutan terjadi di laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026. Di luar dugaan Tartan Army, julukan Skotlandia, memimpin klasemen sementara.

Kemenangan tipis 1-0 atas Haiti dipercaya bakal mendongkrak semangat juang mereka dalam dua laga selanjutnya, yakni menghadapi Maroko pada 19 Juni 2026, dan Brasil di laga terakhir fase grup pada 24 Juni 2026.

John McGinn sebagai pencetak gol semata wayang di laga itu memberikan komentar usai pertandingan.

McGinn bahkan mengincar 'wilayah yang belum dipetakan' setelah Skotlandia mengakhiri penantian panjang untuk meraih kemenangan di Piala Dunia.

Tendangan yang dibelokkan dari gelandang Aston Villa di babak pertama terbukti cukup bagi Skotlandia untuk meraih kemenangan dalam laga pembuka Grup C, meskipun mereka harus berjuang keras menjelang akhir pertandingan karena Haiti terus menekan mereka.

"Ini sangat penting. Ini adalah pertandingan tekanan kami, kami adalah favorit sebelum pertandingan ini. Haiti adalah lawan yang sangat sulit," kata McGinn, yang belum mencetak gol untuk negaranya selama lebih dari 18 bulan.

"Mereka memiliki begitu banyak kualitas unik yang tidak biasa kami hadapi, jadi yang terpenting malam ini adalah mendapatkan clean sheet dan meraih tiga poin, dan kami berhasil melakukannya.

"Bisakah kita bermain sedikit lebih baik? Tentu saja bisa. Tapi ini luar biasa, dan kita akan menghadapi pertandingan melawan Brasil dan Maroko dengan lebih banyak energi untuk ditingkatkan."