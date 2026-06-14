Man of the Match dan Rating Pemain Australia Usai Bungkam Turki di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Australia di luar dugaan bisa membuat kejutan di laga pembuka mereka di fase Grup D Piala Dunia 2026. Mereka berhasil menaklukkan Turki di BC Place, Vancouver, Minggu (14/6) WIB.

Keberhasilan Socceroos mendulang tiga poin di laga itu tak lepas dari gol Nestory Irankunda pada menit ke-27 dan Connor Metcalfe pada menit ke-75.

Irankunda yang menjadi pencetak gol pembuka Australia pun ditahbiskan sebagai man of the match pertandingan tersebut. Pemain Watford itu bahkan dinilai cukup tinggi dalam rating pemain versi FIFA.

Berikut penilaian kami terhadap para pemain Australia:

Patrick Beach (kiper)

Merupakan keputusan mengejutkan untuk menurunkan Beach sebagai starter di depan Maty Ryan, tetapi kiper muda Melbourne City ini mampu bertahan. Melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang gol Abdulkerim yang berpotensi menjadi gol terbaik turnamen. Berulang kali menggagalkan tendangan bebas rendah Guler yang memantul. Membuktikan bahwa pelatihnya benar, tampil gemilang di bawah sorotan lampu terang. 9/10

Jacob Italiano (bek sayap kanan)

Serangan Turki hampir selalu berpusat di sayapnya dan ia mampu mengatasi semua yang mereka tawarkan. Bintang Juventus Yildiz memberikan tantangan besar, tetapi tidak mampu menembus pertahanannya. 9/10

Alessandro Circati (bek tengah)

Semua menit bermain di Serie A telah membuat Circati lebih tangguh. Blok penyelamatannya menghentikan tembakan yang mengarah ke gawang di akhir babak pertama. Melindungi setiap inci kotak penalti. 9/10

Harry Souttar (kapten, bek tengah)

Sangat kokoh di tengah pertahanan. Terlihat seperti telah bermain sepanjang musim, meskipun cedera membuatnya hanya memiliki dua pertandingan terakhir untuk mempersiapkan momen ini. Menjaga pertahanan tetap solid. Tidak dimanfaatkan dengan baik dari bola mati, tetapi ketika tendangan sudut membaik, dia akan siap untuk menyerang. 9/10