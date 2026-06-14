Klasemen Sementara Grup D Piala Dunia 2026, Kejutan Darah Muda Socceroos

JawaPos.com - Gol-gol menakjubkan dari Connor Metcalfe dan Nestory Irankunda memberi Australia awal yang sempurna di laga awal Grup D Piala Dunia 2026. Socceroos meraih kemenangan 2-0 melawan Turki di Vancouver.

Pelatih Socceroos, Tony Popovic, mengambil risiko dengan menurunkan pemain muda di starting XI dan itu membuahkan hasil dengan penampilan luar biasa, yang memberi Australia kemenangan kedua dalam sejarah pembukaan Piala Dunia.

Starting XI Australia adalah yang termuda kedua dalam sejarah Piala Dunia, hanya kapten Harry Souttar yang tampil dalam perjalanan menuju babak 16 besar di Qatar empat tahun lalu.

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Kapten reguler Mat Ryan dicadangkan dan digantikan Patrick Beach, kiper Melbourne City berusia 22 tahun itu terbukti menjadi pilihan yang brilian di bawah mistar gawang.

Dalam penampilan internasionalnya yang ketiga, Beach melakukan beberapa penyelamatan penting saat lima pemain belakang Australia yang tenang berulang kali menggagalkan serangan Turki.

Kapten Turki, Hakan Calhanoglu, menyatakan pada malam sebelum pertandingan bahwa timnya akan "mendominasi" Australia.

Mereka mendominasi penguasaan bola, tetapi Socceroos mendominasi pertandingan karena sebagian besar dimainkan persis seperti yang direncanakan Popovic.

Di bursa transfer, skuad Turki, yang termasuk Arda Guler dari Real Madrid dan Hakan Calhanoglu dari Inter Milan, bernilai sekitar EUR 600 juta dibandingkan dengan sekitar EUR 70 juta untuk skuad Australia secara keseluruhan.