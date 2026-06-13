Balogun Bahagia, Mimpinya Perkuat AS di Piala Dunia 2026 Terwujud

Folarin Balogun, striker berdarah Nigeria dan Inggris, jadi andalan Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pesepak bola Folarin Balogun tengah bungah karena mimpinya membela Tim Nasional Amerika Serikat (AS) di Piala Dunia 2026 bisa terwujud, terlebih ia melakukannya secara gemilang.
Balogun, yang sempat berseragam Inggris hingga kelompok usia U-21, menandai debutnya di putaran final Piala Dunia dengan mencetak dua gol ke gawang Paraguay demi membantu AS menang 4-1 dalam laga penyisihan Grup D di Stadion SoFi, Inglewood, California, AS, Sabtu WIB.
“Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini adalah malam yang luar biasa dan sesuatu yang saya impikan untuk waktu yang lama,” kata Balogun dalam keterangan FIFA, Sabtu.
“Saya berkomitmen pada AS dan sebagian dari itu adalah ingin bermain di panggung terbesar dan membalas para penggemar," ujar dia menambahkan.
Penyerang klub Prancis AS Monaco itu mendapat kepercayaan besar dari Mauricio Pochettino untuk memimpin lini depan AS dan membuktikan dirinya dengan menjebol gawang Paraguay pada menit ke-31 dan menit kelima tambahan waktu babak pertama.
Dua gol tuan rumah lainnya tercipta lewat gol bunuh diri pemain Paraguay Bobadilla pada menit ketujuh. Kemudian Giovanni Reyna mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke 90+8.
Sedangkan satu gol hiburan Paraguay dicetak oleh Mauricio pada menit ke-78.
“Ini berarti segalanya bagi saya untuk bermain di depan penggemar tuan rumah. Piala Dunia di tanah air kami. Saya sangat senang dan sangat bangga dengan semua orang,” kata Balogun mengenai antusiasme penggemar.
Kemenangan meyakinkan atas Paraguay juga membuat langkah dari tim asuhan Pochettino semakin meyakinkan setelah performa di laga uji coba yang kurang menjanjikan.
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