Prediksi Skor Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Murat Yakin di Laga Pertama

Akram Afif menjadi tumpuan utama Timnas Qatar saat menghadapi Swiss pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026 di Levi's Stadium. (QFA)
JawaPos.com — Timnas Swiss lebih diunggulkan saat menghadapi Timnas Qatar pada laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 di Levi's Stadium, Santa Clara, Minggu (14/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Meski demikian, Qatar bertekad menghapus kenangan buruk edisi 2022 dan menjadikan laga ini sebagai momentum kebangkitan di bawah pelatih baru Julen Lopetegui.
Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi Murat Yakin dan skuad Swiss yang datang dengan modal lebih meyakinkan. Sementara Qatar berharap magis Akram Afif mampu menghadirkan kejutan pada laga pembuka mereka.
Bisakah Qatar Bangkit dari Tren Negatif?
Qatar masih berusaha menemukan kembali identitas permainan terbaiknya setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia 2022.
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Saat menjadi tuan rumah empat tahun lalu, mereka gagal meraih satu poin pun setelah menelan tiga kekalahan beruntun di fase grup.
Kini Julen Lopetegui dipercaya memimpin proyek baru Qatar.
Pelatih asal Spanyol itu mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih pragmatis dengan mengutamakan disiplin pertahanan dan efektivitas saat melakukan serangan balik.
Masalahnya, performa Qatar dalam beberapa laga terakhir belum terlalu meyakinkan.
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